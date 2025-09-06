EXIT¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ßËå¤Î²þÌ¾¤Ë¶Ã¤¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¤Ã¤Æ!¡× »ÐËå¤ÇTGC¤ËÅÐ¾ì
¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤ÎËå¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¤¾®ÃÓ¤¬6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×(TGC)¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¤æ¤¤¾®ÃÓ¤È¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß
¤æ¤¤¾®ÃÓ¤Ï¡¢8·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡×¤«¤é¡Ö¤æ¤¤¾®ÃÓ¡×¤Ë²þÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£²þÌ¾¤«¤é¤ª¤è¤½1¥«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢MC¤ÎÏÉ¸«ÎèÆà¤¬¡Ö¤æ¤¤¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢EXIT¤Î·ó¶áÂç¼ù¤È¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡Ö¤æ¤¤¾®ÃÓ¡ª¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤æ¤¤¾®ÃÓ¤Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö²þÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È2¿Í¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï³«ºÅÃæ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÃÏ¸µÂçºå¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö²¿²ó¤âËüÇî¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤æ¤¤¾®ÃÓ¡£¡ÖÀ¤³¦¤Î¿§¤äÊ¸²½¡¢Ì¤Íè¤Îµ»½Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤â¡Ö10²ó¤¯¤é¤¤¹Ô¤Ã¤¿¤è¤Í¡£°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡£¿Í´ÖÀöÂõµ¡¤Ï²ÈÄí¤Ë°ìÂæÃÖ¤±¤ë¡£Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤¿¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¤ç¤¦¤¬ºÇ¸å¤ÎTGC½Ð±é¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖËüÇî¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡¡¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×¤ÈTGC¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÆùÀ¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
TGC¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë2005Ç¯¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡¢½Ü¤Ê¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè41²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡¢¡Ö¤µ¤¢¡¢°ì½ï¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ø¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ
