二階堂ふみさんがえんじ色のドレス姿で、映画「遠い山なみの光」公開記念舞台挨拶に、主演の広瀬すずさん、吉田羊さんらと登壇。二階堂さんは先月、芸人のカズレーザーさんと結婚を発表して以来、初の公の場へ出席しました。



【写真を見る】【二階堂ふみ】カズレーザーと結婚後初の公の場、報道陣の祝福コメントに笑顔





二階堂さんは1年前の撮影を振り返り “今年も暑いですけど、撮影の時も本当に暑くて、スタッフもキャスト大変でしたけど、でも丁寧に妥協なくシーン撮影を重ね、私も完成品を見たときは「それがすべて、ちゃんとスクリーンに映っているな」と感じました” と感想を述べました。







作品にかけた忘れられない思い出について聞かれると、高校時代に撮影の舞台となった長崎を修学旅行で訪れていたことを明かしました。自由時間では友達と行動を別にし、1人でグラバー園や大浦天主堂などを回ったそうで “一つ一つに、そこに住んでいる生活が垣間見え、それがすごく思い出になりました。その時からこの作品へのご縁が始まっていたのかなと思いました” と、本作への出演を運命的な出会いと捉えていることを明かしました。







この日は、共演した子役の鈴木碧桜さんが花束のプレゼンターとしてサプライズ登壇。緊張した様子で二階堂さんとの撮影を振り返る碧桜さんに、二階堂さんは “緊張してる？きょう初めての舞台挨拶みたいで、碧桜ちゃん緊張してるんだよね？ガチガチ？” と、母親のような優しいまなざしでフォローしていました。









最後に行われたフォトセッションでは、報道陣から「結婚おめでとうございます」と声をかけられると、二階堂さんははにかみながら軽く会釈をしていました。

【担当：芸能情報ステーション】