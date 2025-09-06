カネロ戦へ極上のボディ公開

ボクシングのWBA世界スーパーウェルター級王者テレンス・クロフォード（米国）の肉体に衝撃が広がっている。13日（日本時間14日）に“カネロ”ことサウル・アルバレス（メキシコ）との世界タイトル戦を控える中、決戦前の最新ボディを披露。海外ファンからは「嘘だろ」「クレイジーだ!!!」と、驚愕の声が漏れている。

スーパーミドル級統一王座を懸け、米ラスベガスでのビッグマッチに挑むクロフォード。決戦に向け、極上のボディをお披露目した。インスタグラムに自身の上半身が露わとなった2枚の写真を投稿。くっきりと浮き上がった腹筋が強烈なインパクトを放ち、準備万端と言いたげな表情を覗かせていた。

米スポーツ専門局「ESPNリングサイド」公式Xがクロフォードの肉体に脚光。「カネロ・アルバレス戦まで1週間となったテレンス・クロフォード」と文面に綴った投稿が反響を呼び、海外ファンから驚嘆の反応が相次いでいた。

「カネロ、終わったな」

「クロフォードはカネロを打ち負かすだろう」

「でか！」

「カネロをダウンさせろ!! 世界最高だ!!」

「ロボットが戦争に向けて準備しているみたいだ ハハ」

「ものすごい戦いになるはずだ」

「ああ、なんてことだ!! 試合まで1週間で、クロフォードはクレイジーだ!!!」

「準備万端だな！」

「嘘だろ、これで終わりだ」

37歳クロフォードのプロ戦績は、41戦無敗（31KO）。米専門誌「ザ・リング」の階級を超えた格付けランク「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」最新版では、1位オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）、2位井上尚弥（大橋）に次いで3位とされている。



（THE ANSWER編集部）