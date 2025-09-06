¡Ö¹ÃÈåÂóÌé¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÇßÚÎö¡¢¿À¸£À©¤Ë¾Î»¿¤ÎÍò¡¡ÒôÓÍ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½³ÚÅ·
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³¤ÌîÎ´»ÊÊá¼ê¤¬ÒôÓÍ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£6Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³ÚÅ·Àï¡£Æ±ÅÀ¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¸£À©¤Ç»É¤·¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬2-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿6²ó¤Î³ÚÅ·¤Î¹¶·â¡£Ê»»¦Êø¤ì¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢¤Ê¤ª¤â1»à°ìÎÝ¤ÈÆ±ÅÀ¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç³¤Ìî¤¬¸«¤»¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦Í¸¶¤¬¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ë¤È¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿°ìÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¸«¤ÆÂ¨ºÂ¤ËÁ÷µå¡£¸£À©¤Ç¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£³¤Ìî¤Ï±¦¼ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡¢Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡DAZN¤ÎÌîµå¸ø¼°X¤Ï¡Ö¤¤Ã¤Á¤ê¸«¤Æ¤¤¤ë¡¡°ìÎÝÁö¼Ô¤ÎÆ°¤¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡¡³¤ÌîÎ´»Ê¡¡ÁÇÁá¤¤¸£À©¤ÇÅê¼ê¤ò½õ¤±¤ë¡×¤Èµ¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤ÏÒôÓÍ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ç¤«¤¤¤ï¡ª¡×
¡Ö³¤Ìî¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×
¡Ö³¤Ìî¤¹¤²¤§¡ª¡ª¹ÃÈåÂóÌé¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¨¥°¤¹¤®¤ëww¡×
¡¡³¤Ìî¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢2²ó¤ËÀèÀ©¤ÎÅ¬»þÂÇ¤âÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
