コーデにプラスするだけ！【しまむら】大人の垢抜け♡「優秀ロングジレ」

夏から秋の変わり目には、秋っぽさをさりげなく感じる着こなしを楽しみたいところ。ノースリーブから長袖まであらゆるインナーに重ねられるジレやベストを持っていると、スイッチコーデに活躍してくれます。そこで今回は、きれいめな大人コーデを多数提案する、@minamii.__さんが購入した「優秀ロングジレ」をチェック。シンプルコーデにプラスするだけであか抜けが狙えるから、さっそくチェックしてみて。

縦ラインを強調するシルエットでスタイルアップ

【しまむら】「EC ＊ MRK ロングジレ」\1,969（税込）

すっと縦に落ちるシルエットがきれいなロングジレは、シンプルコーデにプラスするだけであか抜けが狙えるアイテム。胸元のボタンやタックデザインなど、細部にこだわりを感じます。ボタンはあえて胸元だけに付けることで、ナチュラルなAラインを演出。羽織るだけでサマ見えし、コーデのセンスを格上げできそうです。

ロングジレで作る秋のレイレードコーデ

ブラウン系カラーを中心に取り入れた秋っぽコーデ。インナーは透け感のあるレーストップスで上半身を軽やかに。パンツスタイルにロングジレを合わせることで女性らしさをキープしつつも、甘さ控えめな大人っぽい雰囲気で楽しめそう。ボタンを外してさらっと羽織る着こなしもおすすめです。

