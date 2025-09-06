SUPER JUNIOR、日本でもバラエティー力存分に発揮 収録後は打ち上げムード「生ビール2つ」【M：ZINE（エンジン）SM大集結SP収録に潜入】
【モデルプレス＝2025/09/06】テレビ朝日系音楽バラエティー番組『M：ZINE（エンジン）』（毎週金曜深夜1時30分〜※一部地域を除く）が、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」とタッグを組み、9月6日（土）、13日（土）（深夜0時30分〜）の2週にわたって放送する『SM ENTERTAINMENT大集結SP M：ZINE特別編』。モデルプレスでは収録現場に潜入し、アーティストの様子をレポート。ここではSUPER JUNIOR（スーパージュニア）（※9月6日放送）について紹介する。
“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティー『M：ZINE（エンジン）』。Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーらがアーティストの魅力を徹底解剖していく同番組と、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」がタッグを組んだ特別編。今年創立30周年を迎える韓国大手事務所、SMエンタテインメントの所属アーティスト10組を招き、撮りおろしパフォーマンスあり、トークありの永久保存版となる『SM ENTERTAINMENT大集結SP M：ZINE特別編』を届ける。
SUPER JUNIORは「Sorry, Sorry」に加え、最新曲「Express Mode」の2曲を披露。パフォーマンス後のモニタリングでは、「귀여워〜！（可愛い）」「Sexy！」とメンバー同士でソロパートを絶賛し合うほどの和気あいあいさで、何年経っても変わらぬチームワークがキラリ。
トークパートでは、同じ1984年生まれのシンドンと山添が握手を交わしてスタート。若井も巻き込んで一緒にダンスを行ったほか、30周年にちなんだトークで進行していくも、普段のSUPER JUNIORらしい盛り上がりで、収録が終了するやいなや、ヒチョルを筆頭に「生ビール2つ！烏龍茶！注文します！」と打ち上げムードに。メンバーから「SUPER JUNIOR特集をやりましょう」という提案があったほど短時間でも大きな盛り上がりを見せた。
地上波とTELASAのそれぞれでしか見られない、番組だけの撮りおろしパフォーマンス＆トークを放送。放送後より見逃し配信ほか、TELASA独占のオリジナルコンテンツが続々と配信される。（modelpress編集部）
