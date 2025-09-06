¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¼êÖº¡¢¤Î¤Ö¤Ë¡É¤¢¤ë¤³¤È¡É¤ò¸ì¤ëÂè116²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè116²ó¡Ê8Æü¡Ë¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¤¢¤Î¡ÈÄ¶¿Íµ¤¥¥ã¥é¡É¤¬Áê´Ø¿Þ¤ËÉü³è
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢Íö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤¬Ìø°æ²È¤ËÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£µ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤ËÂç´î¤Ó¤Î¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¿¤Á¡£¤½¤Î¤³¤í¡¢¼êÖº¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë¤Î»Å»ö¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÁðµÈ¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ¢Âð¸å¡¢²È¤ËÁðµÈ¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¯¿ó¡££±¤«·î¸å¤Î8·î15Æü¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤ëÃæ¡¢¿ó¤Ï²¿¤«¤ò·è°Õ¤·¡Ä¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÏºÆ¤Ó¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡É¤Î³¨¤òÉÁ¤»Ï¤á¡¢Êª¸ì¤Ï¤Û¤Ü´°À®¤¹¤ë¡£¸¶²è¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¿ó¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿ó¤Ï±Ç²è¡ØÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»Å»ö¤¬²Â¶¤ËÆþ¤ë¡£¤½¤·¤Æ²á¹ó¤Êºî¶È¤¬°ìÃÊÍî¤Ä¤¯¤È¡¢¿ó¤Ï¤Î¤Ö¤Ë¤ªÃã¤ò¤¿¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¼êÖº¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤ªÃã¤ò°û¤ó¤À¼êÖº¤Ï¡¢±Ç²è¤Ï¸«¤¿¿Í¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¸ì¤ë¡£
