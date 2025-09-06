【仮面ライダーゼッツ】Case1「始まる」あらすじ 万津莫が仮面ライダーゼッツに変身！
令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase1「始まる」が7日に放送される。
【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case1「始まる」予告
万津莫（今井竜太郎）は明晰夢の能力で、国民的タレントのねむ（堀口真帆）を鮮やかに救出、夢の中では困難なミッションをクリアする無敵のエージェントとして活躍している。
ある夜、莫は突如、怪人・ナイトメアに襲われた。明晰夢では無敵と戦う莫だったが、なぜかナイトメアに太刀打ちできず逃げ惑う。追い詰められた莫は謎の人物に遭遇、ゼッツドライバーとカプセムを託されると仮面ライダーゼッツに変身した！
