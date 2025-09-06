体育会系芸人・今井らいぱちが9月5日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演。番組企画で相撲少年団を訪れ、少年力士たちと対戦したものの、大人顔負けのパワーを誇る少年たちにひたすら投げ飛ばされる衝撃映像を数々生み出すことになった。

【映像】ボロボロに投げまくられる今井らいぱち

番組では8月1日に2店舗同時にグランドオープンしたマルハン札幌北店・月寒店での実戦を企画。単なる実戦ではなく、その前に勝ち癖・負け癖をつけた状態で臨むと、どちらが勝利するかという「勝ち癖がついた女と負け癖がついた男 勝つのはどっちだ！？」という企画に仕立てた。勝ち癖をつけるのは、ギャルモデルのあおぽん。一方、負け癖担当が今井らいぱちというわけだ。

今井らいぱちは、YouTubeでも体を張った肉体系の動画を多数公開しており、今回の“負け癖”もいろいろな肉体系の対戦をすることになった。5日に渡る挑戦の中、1日目に選んだのが少年相撲団との対戦だ。番組スタッフが対戦相手に選んだのが、全国優勝の経験もある名門・柏相撲少年団。小中学生が在籍し、100キロ超の大型少年力士もゴロゴロいる。

今井らいぱちは土俵外から稽古の様子を見て「あー勝てるわ。20歳も下の子に負けるわけない」と余裕たっぷりだったが、いざ土俵に上がってみると、力の差は歴然だった。最初に対戦した中学2年生の大貫夏陽さんは、170センチ・110キロ。今井らいぱちは170センチ・65キロだが、四つに組んでも大貫さんはびくともしない。「全然動かん…」と思わず声を出すと、あっさり投げ飛ばされた。

その後も中学生、さらに相撲歴1カ月という小学生とも対戦した今井らいぱちだったが、投げ飛ばされる、押し出されるなどの繰り返しで、最終結果は1勝22敗。“負け癖”をつけるためとはいえ、あまりの負けっぷりに本人も心が折れかけていた。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

