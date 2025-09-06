【ゴジュウジャー】第29話「極みのもてなし！竜儀は本気！」あらすじ 竜儀がテガソードのことで思い悩む 馬場良馬、マジレッドにエンゲージ
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第29話「極みのもてなし！竜儀は本気マジ」が7日に放送される。
【動画】【ゴジュウジャー】第29話「極みのもてなし！竜儀は本気！」予告
竜儀（神田聖司）が、テガソードのことで思い悩み、心ここにあらずな状態…。そんなときに、おもてなしノーワンが街に現れた！吠（冬野心央）たちは、竜儀抜きで“お・も・て・な・しガチンコバトル”に挑むが、やがて大ピンチに…。そこへ、ある決意を本気で固めた竜儀が現れて…!?
一方で陸王（鈴木秀脩）と真白（木村魁希）は、姿を消していた玲（馬場良馬）と再会し…。
