大人気のイケメン日本人練習生、無念の脱落にSNSで悲痛の声「ロスすぎる」「もっと見てたかった」
韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第8話にて第2回生存者発表式が行われ、日本人練習生センが脱落。SNSでは悲痛な思いが次々に書き込まれた。
『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。
赤髪にイメチェンし、さらに魅力が光るも…
センはジェジュンが代表を務める事務所・iNKODEに所属する19歳。練習生期間わずか5ヶ月ながら、成長を続けるパフォーマンス力と整ったビジュアルで、多くのファンを獲得していた。
第1回生存者発表式で26位だったセン。第2回発表式には華やかな赤髪にイメチェンして参加した。48人中24人が次のステージへ進出する中、センは最後まで名前が呼ばれず、32位で脱落が確定してしまった。
センの脱落を受け、視聴者からは「絶対デビューの夢諦めないでほしい」「ロスすぎる」「しんどすぎる」「もっと見てたかった」「日本の誇りだよ！」「出会えてよかった。本当にありがとう」「センくんが落ちる理由が見当たらない」とコメントが殺到。なお日本人参加者の中では、タツキ（16歳）も38位で脱落となり、マサト（21歳）とユメキ（25歳）のみがセミファイナルにコマを進めた。
【第2回生存者発表式 ランキング】
1：イ・サンウォン
2：ジョウアンシン
3：イ・リオ
4：ホー・シンロン
5：キム・ジュンソ
6：チョン・サンヒョン
7：キム・ゴンウ
8：ユ・カンミン
9：マサト
10：チェ・リブ
11：キム・ジュンミン
12：チョン・イジョン
13：パク・ジュンイル
14：チャン・ハヌム
15：スン・ホンユー
16：カン・ウジン
17：リー・ツーハオ
18：チェン・カイウェン
19：ジャンジアハオ
20：ナ・ユンソ
21：スィ・チンウィ
22：ユメキ
23：フー・ハンウェン
24：パク・ドンギュ
（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）