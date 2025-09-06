“世界に十数台”26年前・トヨタ“超希少車” おぎやはぎ驚き「初めて見ます」 岐阜は“旧車の穴場”？
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、きょう6日に放送される。今回は、こだわりを持った車のオーナーが登場する人気のスピンオフ企画『愛車遍歴的オーナーさん、いらっ車い!!』を送る。
【最新番組カット】ホントにボロボロだった？33年間の車とは思えぬ輝きを放つ希少なトヨタ“個性派クーペ”
“私たちが見た事ない車”をテーマに、“激レア車”のオーナーが登場する今回。登
数々のめずらしい車を見てきたおぎやはぎが「初めて見ますけど…」「これはマニアック」という同車だが、れっきとした市販車。だが、オーナーによると「十数台造ったらしいんですけど、自分が見た中で2台つぶれてるんですよ」と現存数も相当少ない超希少車だという。
矢作は「これが市販車だっていうのが信じられないよね。エンブレムも、車の名前もよくわからないし」とコメント。オーナーは、6〜7年探し、岐阜にこの車があると知って、5、6回通って手に入れたというエピソードを話すと、おぎやはぎは「岐阜ってあるよね」と“旧車の穴場”であることに納得する。
その後、車の装備やカスタムなど一通り見て、試乗へ。オーナーがトラック好きになった話などを披露する。
その後、車の装備やカスタムなど一通り見て、試乗へ。オーナーがトラック好きになった話などを披露する。