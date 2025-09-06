モデルでタレントのゆうちゃみこと古川優奈が9月6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下『TGC』）に出演。身長176センチの高身長を誇るゆうちゃみが超ミニ丈ワンピースに身を包んでランウェイを闊歩すると、「股下何センチ？」「脚長っ！！！」「美脚が過ぎる」などと驚きの声が上がった。

【映像】ミニスカから覗く超絶美脚のゆうちゃみ（全身姿も）

『TGC』の幕開けを告げる野口強氏によるスタイリングショー「TGC SPECIAL COLLECTION」に登場したゆうちゃみ。ステージに姿を表すと、やはり176cmの抜群スタイルに注目が集まった。

「美脚が過ぎる」などと驚きの声

黒を基調としたボーダーのミニ丈タイトワンピースを着こなしたゆうちゃみ。ヒールを履いたことでスラリと長い脚がさらに際立っていたが、この姿に「股下何センチ？」「脚長っ！！！」「美脚が過ぎる」などと驚きの声が上がった。

ゆうちゃみは2001年9月8日生まれ。『ピチレモン』『Popteen』『egg』など有名雑誌の専属モデルを務める。現在はテレビタレントとしても、バラエティ番組を中心に活躍している。妹はタレントの「ゆい小池」こと古川結菜。

TGCは、「⽇本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8⽉から年2回開催している史上最⼤級のファッションフェスタ。今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」で、さいたまスーパーアリーナにて開催。MCはEXITと鷲見玲奈。中条あやみや池田エライザ、三吉彩花ほか、ライブゲストとしてILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:Iなども出演する。

