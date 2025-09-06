フラムはブラジル人FWロドリゴ・ムニス（24）に新契約を準備しているようだ。英『GIVEMESPORT』が報じている。



2021年夏よりフラムでプレイする同選手は今夏様々なクラブのターゲットになっていた。日本代表MF田中碧が所属するリーズやイタリアの強豪アタランタらが興味を示しており、今夏の退団が噂されていたが、最終的にフラムは売却に応じなかった。



そんななか、フラムは同選手に大幅な給与アップを含めた新契約を準備しているようだ。ムニスの現行契約は残り1年となっており、来夏には満了を迎える。今夏注目銘柄となった同選手は来夏の移籍市場でも狙われる可能性が高く、フラムはフリーでの退団だけは避けるように動き出すようだ。



今シーズンもここまで公式戦4試合に出場し、1ゴールを記録するムニスはフラムの攻撃を牽引する1人であり、同クラブもムニスを高く評価している模様。今後数週間の間に同選手と新契約に向けた話し合いをすることが予想されている。



同選手はマルコ・シウバ監督は信頼を寄せる1人だが、フラムは無事に新契約を締結できるか。

