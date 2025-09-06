Ｊ１柏は５日、柏市内でルヴァン杯準々決勝第２戦横浜ＦＭ戦（７日・三協Ｆ柏）へ向けて非公開で調整を行った。練習後にＭＦ小泉佳穂が取材に応じ、福岡戦のＰＫ時にＦＷ細谷真大と交わしたやりとり、３点リードで迎える第２戦への臨み方などを語った。

８月３１日の福岡戦（２〇１）では先制されるも逆転。２点ビハインドから後半に４点を奪って勝利した浦和戦（４〇２）に続き、２試合連続で逆転勝利を収めた。小泉は福岡戦の前半１８分に、ＤＦ安藤智哉からエリア内でファウルをもらいＰＫを獲得。直前に日本代表の米国遠征のメンバーに選出されていた細谷にキッカーを託した。

ＰＫの前に小泉は細谷の胸に指を当て、声をかけた。小泉はその時のやりとりについて「始めから真大に蹴らせるつもりだった。真大もそのつもりだと思っていたが、意外と『蹴りますか』と聞いてきたから、『いや、お前が蹴れ。頼むぞ、エース』って言った」と説明。エースの自覚を促したことを明かした。ただ、細谷のＰＫはＧＫ小畑裕馬の好セーブで得点にはならなかったため、「ちょっと余計なこと言ったかな、と。もう言わないです」と笑いながら振り返った。

＊ ＊ ＊

福岡戦から中２日で臨んだ横浜ＦＭとのルヴァン杯準々決勝第１戦は４―１で快勝し、公式戦３連勝。福岡戦で先発した選手が多く出場したことから疲労も見えたが、最後まで攻撃の手を緩めず。後半アディショナルタイムにはＦＷ垣田裕暉の芸術的なループ弾で３点リードとした。次戦はホームなこともあり、優位な状況であることは間違いない。

小泉も「いい意味でも、悪い意味でも余裕はある」とうなずく。悪い意味での余裕を「シンプルに油断。カンマ差とか、そういったところが見えないようにしないといけない」と形容すると、「悪い意味での余裕をどれだけ消せるかがチームの雰囲気作りだし、プロフェッショナリズム。３点あるアドバンテージを意識してゲームに挑むのか、それとも関係なく０―０だと思ってゲームに臨むのか、チームとしての意思統一が大事になってくる。（第１戦は）結果的に４―１でしたけど、ゲームのコントロールを失っているところが少しあったので、もうちょっと意思統一出来たら良かった」と話した。

ただ、チームに油断は見られない。リカルド・ロドリゲス監督が「第１戦と同じように、この第２戦を私は捉えています。この９０分間でも試合に勝ち、なるべく早い時間帯に点を決めて勝ち上がることを確定させたい。それができるようなチームをピッチに送り出したい」と先手必勝で挑む姿勢を強調すれば、小泉も「３点あるから、引き締める意味でも０―０のゲームだぞ、というスタンスで入ることになるんじゃないかな。選手個人個人で意思がばらばらになる、チームに統一感がないという状況を防げればいい。それに尽きる」と見据えた。

「ホームなので。レイソルを応援してきてくれた人に笑顔で帰ってもらうことは、プロ選手（の意識）として持たなきゃいけない。そういう意味でも、メンタルが大事」と小泉。気持ちを切らさず、準優勝で終わった２０２０年以来５年ぶりのルヴァン杯４強をつかむ。