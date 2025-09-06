第１０２回箱根駅伝予選会（１０月１８日、東京・立川市）の試走会が６日、東京・立川市の陸上自衛隊立川駐屯地と国営昭和記念公園で行われ、前回の予選会は１２位で７年ぶりに本戦出場を逃した明大などがコースをチェックした。予選会はハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を全選手が一斉スタートし、上位１０人の合計タイムで争う。上位１０校が本戦の出場権を獲得できる。前回の本戦で優勝した青学大を始め、上位１０校はシード校。

この日は全体をジョグしながら、各ポイントを確認。今年４月から明大を率いる大志田秀次監督は「経験があった者をリーダーにして、まずはロケーション。地面の硬さや見える風景も確認しました」と細かい部分までチェック。公園内のアップダウンも意識させながら走り、本番の具体的なイメージを持って練習した。

箱根駅伝総合優勝７度を誇る名門だが、６位となった２０２０年を最後にシード権から遠ざかり、昨秋の第１０１回箱根駅伝予選会は１２位で７年ぶりに本戦出場を逃した。再出発した今季は箱根駅伝出場、シード権獲得が目標だ。

チームとしての初陣となった、５月２４日の全日本大学駅伝関東地区予選会は１０位で７位以内に与えられる本戦切符を逃した。ただ、「反省ではなくて、結果を受けてどう変えていくか」と大志田監督は話していた。９月からは故障者も徐々に練習復帰するなどチーム状況は右肩上がりで、「全員でも戦っていけるという部分ができてきた」。予選会まであと６週間。２年ぶりの本戦出場へ一丸となって突き進む。

◆明大競走部 １９０７年創部。正式名称は「陸上競技部」ではなく「競走部」。１９２０年の第１回箱根駅伝に出場した４校のうちの１校で東京高等師範学校（現・筑波大）、早大、慶大とともに「箱根オリジナル４」と呼ばれる。４９年の２５回大会までに７回優勝もそれ以降、無冠。５６年は部員が足りず、ラグビー部員が６人出場。当時の公式プログラムには実質的な監督としてラグビー部の北島忠治監督の名が記された。出雲駅伝は最高７位（２０１１、１３年）。全日本大学駅伝は最高２位（１４年）。タスキの色は紫紺。練習拠点は東京・世田谷区八幡山。