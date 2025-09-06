モデル・タレントの“みちょぱ”こと池田美優が9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）に登場。衣装から覗く健康的なボディに反響が寄せられた。

【映像】みちょぱ、美ボディ覗くランウェイ姿

池田は、日焼けした健康的な両腕と両脚が覗くピンクのベルベット素材の衣装に、ふわふわのピンクファーコート、白のファー付きブーツというインパクト抜群の衣装で登場。また、首元のロングパールネックレスがアクセントになり、グラマラスかつガーリーなスタイルを披露した。

「顔小さい」「やけ肌かわよ」「二の腕セクシー」

“本業”のモデルとして舞台に上がったこの日の姿に、視聴者から「みちょぱきた!!」「ギャルみちょぱ」「顔小さい」「やけ肌かわよ」「絶対領域好きや」「二の腕セクシー」などの声が寄せられた。

池田は1998年10月30日生まれの26歳。中学3年生で『JC Popteen』の読者モデルとしてデビューし、その後『Popteen』の専属モデルを務めカリスマ的人気となった。バラエティ番組にも数多く出演し、“みちょぱ”の愛称で親しまれている。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催している史上最大級のファッションフェスタ。今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」で、さいたまスーパーアリーナにて開催。MCはEXITと鷲見玲奈。中条あやみや池田エライザ、三吉彩花ほか、ライブゲストとしてILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:Iなども出演する。（『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』／ABEMA SPECIALチャンネルより）