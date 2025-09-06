女子プロレス「スターダム」真夏の祭典「５★ＳＴＡＲ ＧＰ」の表彰式が、６日の横浜武道館大会で行われた。

今年は史上最多の出場３２選手が出場。７月２７日から全国各地で激闘を繰り広げ、８月２３日の大田区大会で閉幕した。優勝決定戦では極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．」の渡辺桃が因縁のＡＺＭを破り、初優勝を果たした。

この日の第１試合前に行われたセレモニーでは受賞者が順番に表彰された。トロフィーを受け取った準優勝のＡＺＭは「７年連続で出ていて毎年賞をもらってる。優勝以外コンプリートしたので、来年は私が優勝します」と早くもリベンジに燃えていた。

中でも注目を集めたのは、この日鈴季すずとのＶ２戦を控えたＩＷＧＰ女子王者のＳａｒｅｅｅ。小波に敗れた公式戦（７月２７日、大田区）がブルースターズＢブロックベストマッチ賞に選ばれると不服そうな表情を浮かべ「ブーイングが鳴りやまず、不甲斐なく負けたこの試合がベストバウトに選ばれて、私の中ではうれしさなんてこれっぽっちもない。悔しさしかないです」と言い切った。

その上で「でもさ、これが選ばれたのって私が負けたからでしょ？ 小波もスターダムファンもよかったですね？」と観客に呼びかけるとスターダムファンからブーイングを浴びせられた。「この悔しさは今日のＩＷＧＰ戦で必ず晴らしてやるから覚えとけよ」と殊勲賞を受賞した鈴季に言い放った。

最後は優勝した渡辺がマイクを持ち「渡辺桃が優勝したぞ！ 何度も言うけど、こんなのは必然の当然。そしてこれからが渡辺桃の時代だから。お前らクソ共も覚悟しとけよ」と吐き捨てた。

各賞は以下の通り。

【技能賞・敢闘賞】吏南

【殊勲賞】鈴季すず

【レッドスターズＡブロックベストマッチ賞】星来芽依ｖｓ上谷沙弥（８月１６日、横浜）

【レッドスターズＢブロックベストマッチ賞】刀羅ナツコｖｓ吏南（８月２日、仙台）

【ブルースターズＡブロックベストマッチ賞】安納サオリｖｓボジラ（８月６日、後楽園）

【ブルースターズＢブロックベストマッチ賞】Ｓａｒｅｅｅｖｓ小波（７月２７日、大田区）

【決勝トーナメントベストバウト】準決勝レッドスターズＡＺＭｖｓ吏南（８月２３日、大田区）