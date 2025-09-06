¡Úµð¿Í¡Û°æ¾å²¹Âç¤¬£²²ó£·°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡¡¡ÖÁá¤¤²ó¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£¶Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£²²ó£³£¶µå¤òÅê¤²¤Æ£·°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤éÃæÆüÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£º£µ¨£µ¾¡ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿°æ¾å¤Ï¡¢°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éÅÄÃæ¤«¤é¼«¿È¤Î¥°¥é¥Ö¤ò½±¤¦ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤È¡¢Æó»à°ìÎÝ¤«¤é£´ÈÖ¡¦ºÙÀî¤Ë£²ÅêÌÜ¡¢£±£´£·¥¥í¤ÎÄã¤áÄ¾µå¤ò¶¯¿¶¤µ¤ìº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤ËÀèÀ©£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤º¡¢Æó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éÁ°Æü£µÆü¤ÎÆ±Àï¤ÇÀèÀ©¡õ·è¾¡¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ë£²ÅêÌÜ¡¦¤É¿¿¤óÃæ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶¯¿¶¤µ¤ì¡¢±¦ÍãÀÊ¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤Î¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿¡££²¼ÔÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤òÈïÃÆ¤·¡¢°ìµó£³ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢£²²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¡¦¥Á¥§¥¤¥Ó¥¹¤È²ÃÆ£¾¢¤ËÏ¢ÂÇ¤òµö¤¹¤È°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é²¬ÎÓ¤Î±¦Á°ÂÇ¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£Â³¤¯ÅÄÃæ¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç£´ÅÀÌÜ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾åÎÓ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢½é²ó¤ËÀèÀ©£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿ºÙÀî¤ò»°Ä¾¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬£³²ó¤Ë£²ÈÖ¼ê¡¦Á¥Ç÷¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡¹ßÈÄ¸å¤Ë°æ¾å¤Ï¡ÖÁá¤¤²ó¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£