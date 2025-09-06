自身の結婚式に“親友”芸能人が全員欠席した韓国女優（41）、結婚相手は元カレだった!?

歌手兼女優ソン・ダムビが、夫との運命のような出会いを公開する。

【写真】「損切り」ソン・ダムビ、結婚式に親友が1人も来ず？

本日（9月6日）、韓国で放送されるMBNバラエティ『行ってみようGO』（原題）シーズン5第10話の先行公開動画には、タレントのICONIQことアユミとソン・ダムビの結婚に関する率直な話が含まれており、注目を集めている。

MCのアン・ジョンファンはアユミに「夫とどうやって会ったの？」と尋ね、彼女は「合コンで会った。（所属していたガールズグループ）Sugarのメンバーがベビーシャワーをしたが、『彼氏がいなかったら紹介してあげる』と言われた。その人が今の夫だ」と明らかにした。

続けて、アユミは「初めて会ったがとても面白くて、話がよく通じた。それで初めて会った日、ワインを3本飲んだ」と伝えた。

（写真＝MBN）上段左：アユミ 下段右：ソン・ダムビ

加えて、「もともと知っていた人であったかのような気楽さがあった。そのときから毎日会って、自然に『年もあるし、結婚を前提に付き合なければならないと思う。もしそうでなければ、時間を無駄にせずに今別れよう』と話した。その後、お互いの気持ちを確認し、6カ月後に結婚した」と語った。

続けて、ソン・ダムビは「10年前、バラエティ番組で夫に初めて会った。当時1年以上付き合って別れたが、10年後に奇跡のように再会した」と話した。

ソン・ダムビは「自分の誕生日に親しい友人が『久しぶりに元彼に一度会ってみる？』と言って、夫の店に連れて行った。そこで夫に会った瞬間『この人と結婚するんだ』と感じた」と運命的に再会し、結婚まですることになった契機を明らかにした。

なお、『行ってみようGO』は本日20時20分に韓国で放送予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・ダムビ プロフィール

1983年9月25日生まれ。歌手として2007年にデビュー。2009年のドラマ『ドリーム』（原題）で本格的に演技に挑戦し、『光と影』『家族なのにどうして〜ボクらの恋日記〜』などに出演。特に人気ドラマ『椿の花咲く頃』でアルバイトのヒャンミ役を演じ、注目を集めた。2021年12月に5歳年上の元スピードスケート韓国代表選手イ・ギュヒョクとの熱愛が発覚し、2022年5月に結婚。2024年9月に2回目の体外受精による妊娠を発表。2025年4月に女児を出産した。