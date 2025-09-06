ME:I¡¢³èÆ°ºÆ³«¤ÎTSUZUMI½é»²²Ã¤Î¡ÖMUSE¡× ´Þ¤à3¶Ê²Î¾§¡ÚTGC2025A/W¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/06¡Û11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖTGC 2025 A/W¡×¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛME:I¡¢È´·²¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä°áÁõ»Ñhttps://mdpr.jp/music/detail/4639720
¡ÖTGC¡×¤Ë¤Ï¡¢»°ÅÙÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð±é¤È¤Ê¤ëME:I¡£³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿TSUZUMI¤â´Þ¤á9¿Í¤ÇÇò¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ME:I¤Ï¡¢9⽉3⽇¤ËÈ¯Çä¤·¤¿1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWHO I AM¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖTHIS IS ME:I¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Â³¤¤¤ÆMOMONA¤Î¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖMUSE¡×¤ÏTSUZUMI¹þ¤ß¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï½é¤È¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤ÏKEIKO¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÀú¤ê¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖClick¡×¤ò²Î¾§¡£TSUZUMI¤ÏµÙÍÜÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ËKOKONA¤ÈSUZU¤¬¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ME:I¤Ï¡¢⽇ËÜºÇ⼤µé¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤Ç¡È¹ñ⺠¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¡¢2024Ç¯4⽉¤ËDEBUT SINGLE¡ØMIRAI¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡ÖTGC¡×20¼þÇ¯¤ÎÁ´ÂÎ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ -co-creation¡¦co-produce-¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î20Ç¯¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤¬º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¤¢¤Î¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¤Ê¤´¤ß¤Ê¤É¡£ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖTGC¡×½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Û¤«¡¢GENERATIONS¡Ê¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¦FRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤é¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
M1.THIS IS ME:I
M2.MUSE
M3.Click
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ME:I¡¢TSUZUMI¤Î½é¡ÖMUSE¡×
¢¡¡ÖTGC 2025 A/W¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡×
¢¡ME:I¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
