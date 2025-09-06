ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿º£¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³ô¤Î3¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¡Ú¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¥Æ¥ó¥×¥ë¥È¥ó¤¬²òÀâ¡Û
2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤Î¶âÍ»»Ô¾ì¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÉÔ³Î¼ÂÀÅù¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Âç¤¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Àè¹Ô¤¤Î¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÅê»ñ´Ä¶¤ÎÃæ¡¢ÊÆ¹ñ°Ê³°¤Î°ÂÄê¤·¤¿Åê»ñÀè¤òµá¤á¤ëÅê»ñ²È¤Î´Ö¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³ô¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¥Æ¥ó¥×¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬2025Ç¯9·î3Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÅ¾ºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ò¡Ò¸µ¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¥³¥Á¥é¡Ó¡Ó
ËÜ»ñÎÁ¤Ç¤Ï¡¢¡ÊÆ¥É¥ë¤«¤é¤ÎÊ¬»¶Àè¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³ô¡¢¢°ÂÄê¤·¤¿ÇÛÅö¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤¬»Ù¤¨¤ëÄ¹´ü¤ÇÎÉ¹¥¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢£³ô¼°»Ô¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¶¯¸Ç¤ÊÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿3¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³ô¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÆÃÄ§¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»´ËÏÂÅù¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³ô¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·
2025Ç¯8·î21Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»´ËÏÂÅù¤òÄÉ¤¤É÷¤ËS&P/ASX200»Ø¿ô¤¬ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë9,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÍÇË¤·¡¢»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯½éÍè¤Î¼çÍ×¹ñ¤Î³ô²Á¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³ô¤¬Èæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤Æ¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿Þ2¡Ë¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³ô¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤Æ¤âÍÍ¡¹¤Ê´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ3¡Ë¡£
ÊÆ¥É¥ë¤«¤é¤ÎÊ¬»¶Àè¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³ô
Âç¼ê¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÃæ¿´¤Ë³ô²Á¤¬·øÄ´¤ÊÊÆ¹ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï²áÇ®´¶¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ì¾ÌÜGDP¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤Ë³ä¹â´¶¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³ô¤Ë¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë³ä°Â´¶¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Þ4¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥Ð¥ê¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë12¥õ·îÀèÍ½ÁÛPER¡Ê³ô²Á¼ý±×Î¨¡Ë¤Ç¤â¡¢2025Ç¯8·îËö»þÅÀ¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³ô¤ÏÌó20ÇÜ¤Î¿å½à¤Ë¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤ÎÌó23ÇÜ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁêÂÐÅª¤Ê³ä°Â´¶¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡Ê¿Þ5¡Ë¡£
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤ä¡¢ºâÀ¯ÀÖ»ú³ÈÂç¤Ø¤Î·üÇ°Åù¤«¤é»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÊÆ¥É¥ë¤Î¿®Ç§ÌäÂê¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëµÄÏÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¥É¥ë°Â¿Ê¹Ô¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¹ë¥É¥ë¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿Þ6¡Ë¡£
²áµî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë°Â¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³ô¤ÎÂÐÊÆ¹ñ³ô¤ÎÁêÂÐ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¥É¥ë°Â¤Î¿Ê¹Ô¤¬Â³¤¯´Ä¶²¼¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ²ßÊ¬»¶¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¼çÍ×¤Ê¹ë¥É¥ë·ú¤Æ»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³ô¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òºÆÉ¾²Á¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¿Þ7¡Ë¡£
°ÂÄê¤·¤¿ÇÛÅö¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤¬»Ù¤¨¤ëÄ¹´ü¤ÇÎÉ¹¥¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢´ë¶È¤Ï¡¢¡ÖÇÛÅö¤Ë¤è¤ë³ô¼ç´Ô¸µ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÇÛÅöÍø²ó¤ê¤¬¹â¤¯¡¢ÇÛÅöÀ¸þ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿å½à¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿Þ8¡Ë¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³ô¤ÎÇÛÅöÍø²ó¤ê¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ9¡Ë¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³ô¤Î°ÂÄêÇÛÅö¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë¥È¡¼¥¿¥ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î²¡¤·¾å¤²¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Þ10¡Ë¡£
³ô¼°»Ô¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¶¯¸Ç¤ÊÇ¯¶âÀ©ÅÙ
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Ï²ñ¼Ò¤¬µëÍ¿³Û¤Î°ìÄê³ä¹ç¤òµò½Ð¤¹¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÇ¯¶â´ð¶â¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±´ð¶â¤«¤é¤Î°ÂÄê¤·¤¿»ñ¶âÎ®Æþ¤¬¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Þ11¡Ë¡£
¶È³¦Í½Â¬¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁí»ñ»º¤Ï2023Ç¯12·îËö¤Î3.8Ãû¹ë¥É¥ë¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂç¤Ç8.5Ãû¹ë¥É¥ë¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÇ¯¶â»ñ¶â¤ÎÎ®Æþ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢³ô¤Î°ÂÄêÅª¤Ê²¼»Ù¤¨Ìò¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Þ12¡Ë¡£
