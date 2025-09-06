セブン‐イレブンから和スイーツ新登場！クッキー&クリームで贅沢気分

セブン‐イレブンから、和洋折衷の新作和スイーツが登場します。「もちっと白いどら焼 クッキー&クリーム」と「とろもちわらび クッキー&クリーム」は、濃厚なミルク感とほろ苦いココアビスケットを組み合わせた贅沢な味わい。もちもち、そしてとろける口どけという異なる食感で楽しめるのが魅力です。秋のひとときにぴったりの“ご褒美スイーツ”で、日常に小さな幸せを添えてみませんか？

もちっと白いどら焼 クッキー&クリーム

もちもち食感の白いどら焼き生地に、リッチな香りのバニラクリームとココアビスケットをサンドした一品。

銅板で一枚ずつ丁寧に焼き上げた生地はムラなく美しい仕上がり。210円（税込226.80円）で、沖縄を除く全国のセブン‐イレブンにて8月31日（日）より順次発売されます。

とろもちわらび クッキー&クリーム

とろけるような口どけのわらび餅生地に牛乳を加え、バニラクリームと乾煎りココアビスケットを組み合わせた仕立て。

濃厚なのに軽やかな後味で、和と洋の絶妙なコントラストを楽しめます。150円（税込162.0円）で、こちらも全国（沖縄を除く）にて8月31日（日）から発売開始です。

セブン‐イレブン和スイーツで季節を楽しんで♪

「もちっと白いどら焼」と「とろもちわらび」は、クッキー&クリームの濃厚さを和素材に溶け込ませた新感覚スイーツ。

異なる食感や白×黒のコントラストが楽しめ、写真映えも抜群です♡ 頑張った自分へのご褒美や、ティータイムの彩りにぜひ取り入れてみて。

セブン‐イレブンで手軽に買える秋の新作和スイーツを、この機会にチェックしてみませんか？