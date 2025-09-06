元フジテレビのフリーアナウンサー大島由香里（41）が6日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。ロマンス詐欺への警戒感について言及した。

この日の番組では、札幌で1人暮らしをする80代の女性が、SNSで宇宙飛行士を名乗る人物から「宇宙船で宇宙に来ているが、攻撃を受けていて酸素が足りない」などと言われ、酸素を購入する名目で100万円分の電子マネーをだまし取られた詐欺事件について取り上げた。

女性は連絡を取るうちに恋愛感情が芽生えていたと話しており、SNSを通じたロマンス詐欺とみられている。

ロマンス詐欺は実際に会うことなくやりとりを続け、恋愛感情や親近感を抱いて金銭等をだまし取られてしまうものだが、MCのフリーアナウンサー石井亮次（48）は「80代の女性は、もしかしたら孤立されていた、ちょっと孤独やったかもしれない。そういう心の隙間にすっと入ってくるわけですね」と推し量った。

警視庁によると、去年1〜6月のロマンス詐欺の年代別の被害は、男性では50〜60歳代、女性では40〜50歳代の割合が多いとのこと。石井は「つまり何となくイメージできるのは、1人で寂しいとかいうところにきゅっと入ってくる…」と話した。

2019年末に離婚を公表し、長女を育てるシングルマザーの大島は「いやぁ、もう怖い。本当に明日はわが身です。娘と2人暮らし、41歳女性。10年後ぐらいに、娘がおそらく1人立ちして、1人になるわけですよ。寂しいなっていう、そこにつけ込む誰かに…」と危惧。

「たぶん手口も巧妙になってくるから、本当にだまされない自信がちょっとないかもしれない。恐ろしい…怖い」と語った。

石井が「僕は宇宙飛行士だよ…」とおどけて声をかけると、チュートリアル福田充徳（50）が「絶対信じたらあかんで、宇宙飛行士！ あかんで宇宙飛行士。絶対うそやから！」と大島に念を押していた。