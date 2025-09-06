「ローリングストック」を更新！無印良品の美味しいアレを加えましょ
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
災害時、非常時って、心身ともに疲れてしまいますよね…。
だからこそ、非常食は好きなもの・美味しいもの・落ち着くものを用意しておくべきです！
お家の非常食やローリングストックの内容を更新するなら、ネットショップでも手軽に買える「無印のレトルト・インスタント食品」がオススメ。
疲れた時に体が欲するような美味しい逸品を集めたので、防災バッグや非常食入れに追加してみては？
手軽に梅ドリンクが作れる「水に溶かすソルティ南高梅」
「水に溶かすソルティ南高梅」は、和歌山県産の南高梅果汁にまろやかな味わいの海塩を合わせた粉末状のドリンクの素。
500ml用の水に溶かすための8g入り個包装が7袋入っています。
水さえあれば、すぐにクエン酸たっぷりな梅ドリンクが作れるとあって、暑い日の水分補給や災害時の栄養補給にももってこい。
南高梅の爽やかな酸味に海塩を加わることで、汗で失われがちなミネラルも補給できます。賞味期限が製造日から365日と長期保存が可能なので、ローリングストックにも適していますね。
水に溶かすだけという手軽さと、梅×塩という日本人に馴染み深い味わいの組み合わせは、毎日飲んでも飽きがこないのではないでしょうか。
温めるだけの薬膳スープ「発酵塩レモンの参鶏湯」
「養生スープ 発酵塩レモンの参鶏湯」は、韓国の伝統的な薬膳料理である参鶏湯（サムゲタン）をお手本に開発された薬膳スープ。
パウチの中に1人前160gが入っており、電子レンジや湯煎で温めるだけで本格的な薬膳スープを楽しめます。
ベースとなる高麗人参と香辛料の風味はしっかりと効かせつつ、発酵塩レモンのまろやかな酸味をプラスすることで、より食べやすい味わいを実現しました。
具材には蒸し鶏や押し麦などを使用しているため、腹持ちもgood！製造日から365日と賞味期限も長めなので、非常食としても好適。
常備しておけば、体調を崩しがちな季節の変わり目や、疲れがたまった時にもすぐに食べられるので◎！
体を内側から温め、疲労回復効果も期待できる参鶏湯を、レトルトパウチで手軽に楽しめるなんて嬉しいですよね。
満足度大「食べるスープ 揚げ茄子と豚肉の生姜スープ」
「食べるスープ 揚げ茄子と豚肉の生姜スープ」は、揚げ茄子のコクと豚肉の旨みを生かした具だくさんのスープ。
熱湯160mlを加え、よくかき混ぜて、ほんの1分待てば、すぐに食べられます！
“食べるスープ”とあるように、スープを吸い込んだ揚げ茄子はジューシーな噛みごたえ。噛むたびに豚挽肉の旨味が広がる、食べ応えたっぷりな一杯です。
他には、ほうれん草、わかめ、ネギなども入っているので、シャキシャキ感も楽しい！
生姜が入っていることで、脂っこさを感じないさっぱりとしたあと味に仕上がっています。肌寒い季節には、体の内側から温めてくれそうですね。
ぜひ、お家の非常食やローリングストックに、お気に入りの美味しい食品を加えてみてください！
Image: Amazon.co.jp
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。