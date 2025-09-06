「インターフォンの保存見て。爆笑しちゃう我が子の顔」



【写真】パパ、大爆笑！ インターホンに浮かび上がった“コワモテ犬”

柴犬の「しろ」くん（6歳・男の子）の懐かしい思い出写真がXで話題になっています。



散歩に出かけたしろくんは、まもなくして帰宅。家のインターホンを押すと、モニターに暗がりに浮かび上がるしろくんの姿が映りました。目や鼻は真っ黒、さらに顔の中央に2本の影が走り、まるでホラー映画のワンシーンのよう。あまりの迫力に「不審者かと思った」と言いたくなるような“恐怖映像”でした。



この衝撃ショットが公開されると、瞬く間に3万件超の“いいね”を集め、大きな話題となりました。当時の様子について、飼い主のXユーザー・ちろさん（@xYWsDRmcZE9m1g7）にお話を伺いました。



子犬時代の“爆笑ショット”が再び脚光

ーー撮影時の状況を教えてください。



「これは、しろが生後10カ月くらいのときに保存していた思い出の映像です。夕方の散歩帰りで、家には夫がいたので、しろを抱っこして前足でピンポンさせながら『お父さ〜ん、しろ帰ってきたよ〜』と言ったとき、こんな顔をしていたようです」



ーーこのしろくんを見た感想は？



「夫は笑っていました。私は帰宅後にインターホンの映像を確認して大爆笑。『これは保存しないと！』と思って映像を残しました」



ーーしろくんは、普段どんな様子ですか。この8年を振り返って思い出深いことがあれば教えてください。



「しろは少し吠え癖があります。初めて犬を飼ったので躾が十分にできず、悩んだ時期もありましたが、吠えるのにも理由があると気づきました。『この状況は嫌なんだな』と理解するようになってからは、私も気をつけるようになり、今ではほとんど吠えなくなりました。信頼関係ができてきたのだと思います。普段はツンデレですが、たまに甘えてくると本当に嬉しいです。お散歩でお友達がいても、私が他の子に触ろうとすると『ワン！』と吠えてヤキモチを焼きます。ただ、一人だけ大好きなお母さんがいて、その方に撫でられると嬉しそうにしていますね。また、頼もしい一面も。ランニングの人がぶつかりそうになったときや、車が接触しそうになったとき、しろは『ワンワン！』と吠えて守ってくれました。暗い道を散歩するときも、しろが一緒なら全然怖くありません。ドライブも散歩も食べることも大好き。春は花見、夏は海や滝、秋は紅葉、冬は雪遊びと、生活はしろ中心です」



しろくんの“ホラー顔”は大きな笑いを呼び、SNSにはさまざまな声が寄せられました。



「不審犬」

「超極悪顔ー」

「最高すぎる！」

「極悪人みたい（笑）」

「絶対居留守使うやつだ」

「よろこんでドア開けちゃう…」

「なんでそんな治安悪いの（笑）」

「きゃーーーーかわいすぎるーー」

「ホラー映画に出れるレベル（笑）」

「めっちゃコワモテ（笑）。でもカワイイ」

「犬界のジェイソン！？ 本当にうなされそう」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）