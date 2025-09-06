中部在住者が一番好きな「ラーメンのチェーン店」ランキング！ 2位「丸源ラーメン」を抑えた1位は？
「LINEリサーチ」が運営する調査メディア『リサーチノート』は、「一番好きなラーメンのチェーン店」についての調査結果を公表しました。同調査は、全国の15歳〜69歳の男女を対象に、2025年7月3〜5日の期間で実施。3152人からの回答を得ました。
今回は、中部在住者515人による調査結果から、中部在住者が一番好きな「ラーメンのチェーン店」ランキングを発表します。
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
2位：丸源ラーメン／7.9％人気焼肉チェーン店「焼肉きんぐ」などを展開する物語コーポレーションが運営する「丸源ラーメン」は、2025年7月時点で全国に227店舗以上を展開しています。
豚肉の希少部位を注文ごとに手鍋で煮込んで仕上げる「熟成醤油ラーメン 肉そば」が看板メニューで、和のトッピングや多彩なサイドメニューも充実。カウンターやテーブル席などがあり、グループでも利用しやすいファミレスのような店内の雰囲気が家族連れからも支持されています。
1位：スガキヤ（Sugakiya・寿がきや）／11.9％「スガキヤ（寿がきや）」は、名古屋市で創業し、現在も東海エリアを中心に展開しているラーメンチェーンです。豚骨白湯と魚介・昆布だしを合わせた和風とんこつスープは、創業以来ほとんど変わらない伝統の味として受け継がれています。名古屋の“ソウルフードとして親しまれ、秋から冬にかけては、人気の季節限定メニュー「濃い味スガキヤラーメン」が販売されます。
