ダズビーが、10月15日にリリースする2ndフルアルバム『Nostalzia』の詳細を公開した。

今作は、1stオリジナルアルバム『orbit』の世界観を受け継ぎながらも、ネットミュージックカルチャーの影響を色濃く反映した力強いサウンドの「LoveXposer」、代表曲「愛じゃない」の続編「やまない」、ファンへの献呈曲「Fade Into Starlight」など、新録6曲を含む全8曲を収録。さらに、描き下ろしイラストを多数掲載した特典ブックレットも付属し、作品世界をより深く堪能できる内容となっている。

また、各CDショップでは絵柄の異なるオリジナルポストカードが購入者特典として用意されている。11月3日には、CD購入者を対象としたトーク＆サイン会の開催も決定。本イベントは応募抽選制となる。

なおダズビーは、11月2日に東京 渋谷のduo MUSIC EXCHANGEにて初の日本ワンマンライブ『2025 DAZBEE Concert: orbiter in Tokyo』を開催。詳細は公式ホームページへ。

（文＝リアルサウンド編集部）