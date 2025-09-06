¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹¶¤á¤í¡ª¡×U19ÆüËÜÂåÉ½¤Î2Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤¬¡Ö¼åµ¤¤Ê¼«Ê¬¡×¤È·èÊÌ¡¡Åì¶å½£Î¶Ã«¹âÃ±ÆÈ¤ÎÂçÊ¬¤¬¹ñ¥¹¥ÝËÜÂç²ñ¤Ø¡Ú¶å½£¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¡¦¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¾¯Ç¯½÷»Ò¡Û
¡¡¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ê¹ñ¥¹¥Ý¡Ë¶å½£¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¾¯Ç¯½÷»Ò¡Ê4ÏÈ¡Ë¤¬8·î30¡¢31Î¾Æü¤ËÄ¹ºê¸©Åç¸¶»Ô¤Î¡ÖÅç¸¶Éü¶½¥¢¥ê¡¼¥Ê¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤Ç8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡ÖÅìÎ¶¡Ê¤È¤¦¤ê¤å¤¦¡Ë¡×¤³¤ÈÅì¶å½£Î¶Ã«¹âÃ±ÆÈ¥Á¡¼¥à¤ÎÂçÊ¬¤È¡¢Æ±16¶¯¤ÎÀ¾ÈàµÏ¡Ê¤Ë¤·¤½¤Î¤®¡Ë¹âÃ±ÆÈ¥Á¡¼¥à¤ÎÄ¹ºê¤¬¥ê¡¼¥°Àï3ÀïÁ´¾¡¤Ç¡¢º£½©¤Ë¼¢²ì¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂåÉ½·èÄêÀï¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¹©Âç¾ëÅì¹âÃæ¿´¡Ë¤È¼¯»ùÅç¡Ê¼¯»ùÅç½÷»Ò¹âÃæ¿´¡Ë¤â½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡ÅìÎ¶Ã±ÆÈ¤ÎÂçÊ¬¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç·§ËÜ¡¢µÜºê¡¢Ê¡²¬¤òÇË¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½·èÄêÀï¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÌµÇÔ¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¹ñ¥¹¥Ý¤Î½Ð¾ìÀÚÉä¡£¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÎÆ£粼°¦Íü¡Ê3Ç¯¡Ë¤È¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎÃé´ê»ûè½ºù¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÏÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡1¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿½éÆü¤ÎµÜºêÀï¤Ç¤Ï·ü°Æ¤À¤Ã¤¿¥ß¥¹¤«¤é¤ÎÏ¢Â³¼ºÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤ÎµÍ¤á¤Î´Å¤µ¤âÏªÄè¤·¤¿¡£¥é¥ê¡¼¤Ç¤âÇ´¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¥ì¥·¡¼¥Ö¤Î´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤Ë¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î¸Ä¡¹¤ÎÌò³ä¤òÅ°Äì¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÍâÆü¤ÎÊ¡²¬Àï¤Ï¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2¡½0¡Ê25¡½14¡¢25¡½14¡Ë¤Ç²÷¾¡¡£¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¤Ä¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡£ÃÝÆâÀ¿Æó´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤Ïº£¸å¤Ë¸þ¤±¤¿¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ìÀï¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ï²¼µéÀ¸¼çÂÎ¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯1·î¤Î½Õ¹â¤Ç¤Ï8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»Ä¤Ã¤¿¿·¥Á¡¼¥à¤Ï¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡ÖÀäÂÐÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡×¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¹»ÆüËÜ°ì¤Ø¤ÎÃÆ¤ß¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿2¡¢5¡¢6·î¤ÎÁ´¶å½£Âç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¢ª½àÍ¥¾¡¢ª¥Ù¥¹¥È4¤È¼ºÂ®¡£Ê¡²¬½÷³Ø±¡¹â¤äÊ¡²¬¹©Âç¾ëÅì¹â¤ÎÊ¡²¬Àª¤ËÇÔ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾ï¾¡¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡Ö¶å½£¡×¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£ËÜÇ¯ÅÙºÇ½é¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÉÙ»Î¸«¹â¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤Ë¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È0¡½2¡Ê18¡½25¡¢22¡½25¡Ë¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥Ï¥¤¤ÇÉÙ»Î¸«¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥·¡¼¥Ö¤Î°Õ¼±¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ø¾å¤²¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£Æ£粼¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥ê¥Ù¥í¤Î¸»ÅÄ¿¿±û¡Ê3Ç¯¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ç¤â¼´¤Ë¤Ê¤ë¹¶¼é¤ÎÍ×¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÂÎ¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤Î¶å½£¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬²¿¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£¾å¤²¤¿¤é¡¢É¬¤ºÃ¯¤«¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤Î¿´¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³ØÇ¯´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¡£¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿Æ£粼¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Ãé´ê»û¤Ï¡Öº£²ó¤Î»î¹ç¡ÊÊ¡²¬Àï¡Ë¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãé´ê»û¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤«¤éÇ¯ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾ï¤ËµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¿¡£7·î¤Ë¤Ï¡Ö2025½÷»ÒU19¡Ê19ºÐ°Ê²¼¡ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Î¥³¡¼¥È¤Ë¤âÎ©¤Ã¤¿¡£À¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ê¡¢ÅìÎ¶¤Ç¤âÆÀÅÀ¸»¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Åö¿Í¤·¤«¤ï¤«¤êÆÀ¤Ê¤¤´¶¾ð¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡Ä¡£¤³¤Î1Ç¯È¾¤°¤é¤¤¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÁ°¤Î¥¤¥ó¥Ï¥¤¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡Êµ¤»ý¤Á¤¬¡ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥ß¥¹¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢¤Ä¤¤¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¼åµ¤¤Ê¼«Ê¬¡×¤È·èÊÌ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÝÆâ´ÆÆÄ¤Î¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹¶¤á¤í¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤À¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬Àï¤ÎÃé´ê»û¤Ï¡¢Ä©ÀïÃæ¤Î²óÅ¾¤ò¤«¤±¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¥µ¡¼¥Ö¤ò1ËÜ¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤ë¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸ÂÇ¤ÁÊý¤òÂ³¤±¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤òÃ¥¤¦¤È¡¢·ý¤ò¥®¥å¥Ã¤È°®¤ê¤·¤á¤¿¡£¥é¥¤¥ÈÂ¦¤«¤é¤Î¹¶·â¤Ç¤âÍ×½ê¤Ç²Ì´º¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¡ÊÃÝÆâ¡ËÀèÀ¸¤¬ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¤Ï¤¸¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÊÉ¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¾Ú¤·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤ÏÊ¡²¬½÷³Ø±¡¹â¤¬²áµîºÇ¹â¤Î½àÍ¥¾¡¤ÈÂç¤¤¯Ìö¿Ê¤·¤¿¡£¡Ö¶å½£¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡ÊÅìµþ¤äÂçºå¤Ê¤É¤ÎÂ¾ÃÏ¶è¤Ë¡ËÁ´¤¯Îô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£ÁÀ¤¨¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÃÝÆâ´ÆÆÄ¤ÎÀ¼¤¬1¥ª¥¯¥¿¡¼¥Ö¾å¤¬¤Ã¤¿¡£½Å¤Í¤¿¶ì¤¤ÇÔÀï¤òÎÈ¤Ëµ»¤òËá¤Ä¾¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤éÆâÌÌ¤â½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£½é¿´¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÇÝ¤Ã¤¿¼«¿®¤ò¶»¤Ë¡¢ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î½©¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£¡ÊÀ¾¸ý·û°ì¡Ë
ÂçÊ¬¡ÊÅì¶å½£Î¶Ã«¹â¡Ë¤Î»î¹ç·ë²Ì
¢£8·î30Æü¡Ê¥ê¡¼¥°Àï¡Ë
¡ûÂçÊ¬2¡½0¡Ê25¡Ý23¡¢25¡Ý22¡Ë·§ËÜ¡Ê·§ËÜ¿®°¦½÷³Ø±¡¹â¡Ë
¡ûÂçÊ¬2¡½1¡Ê25¡½20¡¢20¡½25¡¢25¡½21¡ËµÜºê¡ÊÅÔ¾ë¾¦¹â¡¢µÜºêÆüÂç¹â¡¢ÆüÆî³Ø±à¹â¡Ë
¢£8·î31Æü¡Ê¥ê¡¼¥°Àï¡Ë
¡ûÂçÊ¬2¡½0¡Ê25¡½14¡¢25¡½14¡ËÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¹©Âç¾ëÅì¹â¡¢ËÌ¶å½£¹â¡¢Ê¡²¬³¡À¿¹â¡¢È¬½÷³Ø±¡¹â¡Ë
¢¨¸©Ì¾¤Î¸å¤Î¡Ê¡Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¹½À®¤¹¤ë³Ø¹»Ì¾