◇MLB オリオールズ2×-1ドジャース（日本時間6日、オリオール・パーク）

ドジャースの大谷翔平選手がオリオールズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。試合後、緊急登板の経緯を明かしました。

この日はタイラー・グラスノー投手が先発予定となっていましたが、背中の張りを訴えたため、急きょ大谷選手が登板。体調不良により4日パイレーツ戦の登板を回避し、次回先発が9日ロッキーズ戦とされていましたが、前倒しでの登板となりました。

3回まで無得点に抑えた大谷選手は、4回ノーアウト3塁のピンチを背負いましたが、ここからギアを上げるように2者連続三振。100マイルを連発します。

2アウトとしたところで降板しましたが、2番手のアンソニー・バンダ投手が無失点で切り抜け、窮地を脱出。大谷選手は3回2/3を投げ、70球、3安打、5奪三振、1四球、無失点の内容でした。

ピンチの場面には「最後もう1人いきたかったんですけどね。4回投げきって後ろにつなぎたかったのが1番ですけど、それよりも三振をしっかり取って、前に飛べば点が入るシチュエーションだったので、三振を取りにいく方にシフトして投げた」と振り返りました。

大谷選手は緊急登板の経緯を説明。ホテルにいるときにタイラー・グラスノー投手が投げられなくなったと聞いたとのこと。「今日、起きた感じ体調もよかった午後2時ぐらいですかね。連絡が来ましたけれど、行けそうだったので、行けるよと返事をしました」と明かします。

心配された体調については、「今日は比較的、治り際だったので、体調的にはピッツバーグよりは全然よかった」と話し、「ピッツバーグの1試合目、2試合目あたりがきつかった」と語りました。

チームの緊急事態にマウンドで奮闘をみせた大谷選手。「中継ぎの負担が減らせればいいですし、月曜日にスライドして5回、6回しっかり投げるのもチームにとってプラスだと思いますし、今日みたいに4回でもいいのでしっかり中継ぎの負担を減らせるように仕事ができるのもそれはそれで大事なことだと思う。今日はチームとしてそっちの方が大事という判断だったのかな」と語り、前倒しでの登板には「なかなかあることではないですけれど、長いシーズンをやっていればあることだと思う。みんながカバーしていけば長いシーズンを乗り切れると思う。最後の1か月切っていますけれど、健康で戦い抜くことが大事」と話しました。

また打者としては3打数無安打1四球で2試合連続ノーヒット。チームは9回にサヨナラホームランを打たれ、4連敗を喫しました。