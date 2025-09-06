モデルでタレントの児玉祐莉乃（28）が6日、自身のインスタグラムで第1子となる長女を出産したことを報告した。

「ご報告」として「真夏のとある日に、第一子である女の子を無事出産しました」と第1子出産を報告。「母子共に健康ですっっっ 初めてのことだらけでバタバタしていますが、少し落ち着き、充実した幸せな毎日を送っています」とつづった。

「お腹にいた時から、色んなお顔を見せてくれるベビちゃんとこれから一緒にたくさんの思い出を作っていくのがとっても楽しみです」と児玉。「ちなみに。。。我が子は産まれた日も退院した日もとっても晴れ女でした」とつづった。

児玉は今年4月、「4月2日 私事ではございますが誕生日でもある今日、ここでご報告があります」とし「色々重なりましてタイミングを見計らっていたので、ご報告が遅れましたが、実は、、、昨年より前に結婚してましたことを報告させていただきます」と結婚していたことを公表。「また入籍した日などは、プライベートなことですので、今のところは内緒ということで そして、新たな命を授かりました。つわりはとてもキツかったですが安定期に入り少しずつ落ち着いてきました」と記していた。