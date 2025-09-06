『TGC』櫻坂46・山崎天、ロングコートなびかせ圧巻ランウェイ 洗練美に会場熱視線
アイドルグループ・櫻坂46の山崎天（※崎＝たつさき）が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER（以下、TGC）』に出演した。
【全身カット】キュートすぎ！ハートの風船を持ちティアラ姿の山崎天
この日、2回目のランウェイとなる山崎は「TREEMINGBIRD」ステージに登場。モノトーンで統一されたノームコアスタイルをさらりと着こなし、ロングコートを軽やかに翻しながら圧巻のウォーキングを披露。スタイリッシュかつ堂々とした姿で観客を魅了した。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
