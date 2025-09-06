Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¤ÇÃæ¹ñ¥Õ¥§¥¹¡¡µ»½Ñ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¢ËÜ¾ìÎÁÍý¤â
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÊ¸²½¤äµ»½Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×¤¬6Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤ÎÂå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ´ë¶È¤¬ºÇÀèÃ¼¥í¥Ü¥Ã¥È¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Ê¤É¤ò½ÐÅ¸¤·µ»½Ñ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ËÜ¾ì¤ÎÃæ¹ñÎÁÍýÅ¹¤â¥Ö¡¼¥¹¤ò½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÆüËÜ¿Í¤äÃæ¹ñ¿Í¤é¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£7Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿Ãæ¹ñ¤Î¸â¹¾¹ÀÃóÆüÂç»È¤Ï³«²ñ¼°¤Ç¡ÖÃæÆü´Ø·¸¤ÏÊ£»¨¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢°ÂÄêÅª¤Ê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Ê¡ÅÄ¹¯É×¸µ¼óÁê¤¬¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¡Ö·úÀßÅª¤ÊÆüÃæ´Ø·¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¹ñÌ±Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë