◆女子プロゴルフツアー ゴルフ５レディス 第１日（６日、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝６５０５ヤード、パー７２）

悪天候のため５日の競技が中止になり、３６ホールに短縮。６日に第１ラウンドが行われた。

２２歳のアマチュア、中沢瑠来（るな）が１イーグル、５バーディー、２ボギーの５アンダー６７をマーク。２週続けて好スタートを切った。

前週のニトリレディスでは、初日を３位で出るも決勝ラウンドでスコアを落とし、５０位だった。「３日目、４日目で大崩れしてしまったけど、１日目、２日目でスコアを伸ばせたことが自信になった。その予選ラウンドのゴルフができればと思って回っていた」と振り返った。

６月の日本女子アマ覇者は１、２番と連続バーディーでスタートし波に乗った。１２番で３パットのボギーをたたいたが「うまく切り替えられた」。１３番パー５では２２０ヤードを３ウッドで８メートルに２オン。スライスラインを沈めてイーグルを奪った。

２日間、３６ホールへの短縮は歓迎だ。「正直プラスに考えている。競技日数が長くなればなるほど、自分のボロが出ちゃうと思うので」と口にし、「勝ちたいと思っても勝てるものではない。練習してきたことが全部出せて、その結果が優勝ならうれしい」。最終日も自分のプレーに集中する。