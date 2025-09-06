女優の桜井日奈子が６日、都内で「桜井日奈子 ２０２６ カレンダーブック」（東京ニュース通信社刊）発売記念取材会を行った。

昨年芸能活動１０周年を迎え、変わらぬ透明感と大人の魅力が増している桜井の等身大の姿を収めている一冊。撮影は、千葉のノスタルジックな雰囲気が漂う海沿いのホテルで実施。プールサイドで肩や背中を美しく見せたショットや、メリハリの効いたボディーラインを披露している。

桜井は、「ボディーメイクをずっと頑張っている。おしりをすごく鍛えているんですけど、おしりとも太ももとも言えない部分を、私は“あしり”と呼んでいるんですけど。“あしり”がちゃんと鍛えたことによってお尻になってくれたことで、足が昔よりすらっと見えるようになった。（本書）編集の方に『足がきれいになった』と言ってもらえてうれしかった」とトレーニングの成果を明かした。

カレンダーの仕上がりについては「１２０点です！今回の撮影もスタッフさんが最強の布陣だったので、いい作品になるのは確約されていたけど、体も去年よりも仕上がりがいいし、自信が写真からにじみでている。最高を更新している自負があるので」と満足げな表情を見せていた。