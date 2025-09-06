¶ßÂµ±ø¤ì¤ÎÉôÊ¬Àö¤¤¤ÏDAISO¡ØÀöÂõ¥ß¥È¥ó¡Ù¤¬ºÇ¶¯¡£»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¿Íµ¤¤Î¥ï¥±¤È¤Ï¡©
¶ßÉÕ¤¥·¥ã¥Ä¤Î¼ó²ó¤ê¤ÎÈé»é±ø¤ì¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Î·¤²¼¤ÎÅ¥±ø¤ì¡¢¿©¤Ù¤³¤Ü¤·¡ÊÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ë¡Ä¡ÄÀöÂõµ¡¤ËÊü¤ê¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¿´¤â¤È¤Ê¤¤±ø¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÉôÊ¬Àö¤¤¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÏºÇ¶á¡¢¾®¤µ¤ÊÀöÂõÈÄ¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÀöÂõ¥ß¥È¥ó¡×¡ª
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢ÇÈ¾õ¤Î¤Ç¤³¤Ü¤³¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÀöÂõÊª¤ò¤³¤¹¤Ã¤ÆÀö¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¡£
ÇÈ¾õ¤Î¤Ç¤³¤Ü¤³ÌÌ¤¬¼ê¤Î¹ÃÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»Ø£´ËÜ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Ä¤«¤á¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ÂÄê¤¹¤ë¤«¤é»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ª
DAISO¡¿https://jpbulk.daisonet.com/products/4550480409474
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÊÂ·¤¨¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¥ß¥È¥ó¤Ç¤³¤¹¤Ã¤Æ¡¢±ø¤ì¤ò¤«¤½Ð¤¹
¤ï¤¬²È¤Ç¤ÏÉôÊ¬Àö¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢¤Þ¤º¤Ï±ø¤ì¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¤Ì¤é¤·¤Æ¤«¤éÀöÂõÀÐ¸´¤òÅÉ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢±ø¤ì¤ò¥´¥·¥´¥·¤â¤ßÀö¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²¼Àö¤¤¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÀöÂõ¥ß¥È¥ó¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡ª
¥ß¥È¥ó¤Ë»Ø¤òÆÍ¤Ã¹þ¤à¤«¤é¡¢»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¡ª¡¡¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ±ø¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¤ÆÀö¤¦¤Î¤¬ÀöÂõÈÄ¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê»È¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä
»ä¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀöÂõ¥ß¥È¥ó¤Î¤Û¤¦¤òÀöÂõÊª¤Ë¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¡£¤³¤Î¤Û¤¦¤¬Î¾Êý¤Î¼ê¤ò¼ê¹Ó¤ì¤«¤é¼é¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¤³¤Á¤é¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÇò¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂÎ¢Â¦¡£Èé»é±ø¤ì¤ÈÅ¥±ø¤ì¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¸µ¤¬²¿¿§¤À¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Ò¤É¤¤¡Ä¡Ä¡Ê´À¡Ë
¤Ò¤É¤¤±ø¤ì¤òÇ°Æþ¤ê¤ËÍî¤È¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢ÀöÂõ¥ß¥È¥ó¤ò¥°¥ë¥°¥ë¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¤ë¤ÈË¢Î©¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤Æ¡ª¡¡¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«!?¡¡¤³¤Î¡¢¤É¤¹¹õ¤¤Ë¢¡Ä¡Ä¡£¿å¤Ç¤µ¤Ã¤È¤¹¤¹¤¤¤À¤é¡¢¤¢¤È¤ÏÀöÂõµ¡¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¿å¤Ï¤±¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡¢¥ß¥È¥ó¤ÎÃæ¤â¤¤¤Ä¤âÀ¶·é¡ª
¤³¤Î¼ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥«¥Ó¤È¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤»Ï¤á¤Æ¿ô¤«·î¡¢¤³¤ÎÀöÂõ¥ß¥È¥ó¤ÏÀ¶·é¤òÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤Î£³¤Ä¤Î·ê¡ª
¥ß¥È¥ó¤Î±ü¤Ë·ê¤¬£²¤Ä¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎÀö¾ô¡õ¿å¤¤ê¤¬¥¹¥à¡¼¥º¡£
¤Û¤é¡¢Ãæ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¤Î®¤»¤Þ¤¹¤è¡Á¡£
¤â¤¦£±¤Ä¤Î·ê¤Ï¥Õ¥Ã¥¯¤«¤±¼ýÇ¼ÍÑ¡£¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¼«Á³¤Ë´¥¤«¤»¤Þ¤¹¡£
ÀöÌÌÂæ¤Î¤³¤Î¾ì½ê¤òÄê°ÌÃÖ¤Ë·èÄê¡ª¡¡Çò¤¯¤Æ¥Õ¥©¥ë¥à¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â°ÌÜÎ©¤Á¤·¤Þ¤»¤ó¡£»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢À¶·é¤òÊÝ¤Æ¤ë¡ÖÀöÂõ¥ß¥È¥ó¡×¡¢¤¢¤é¤æ¤ë°ÕÌ£¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤Þ¤ë
¥×¥Á¥×¥é¥¢¥¤¥Æ¥àÂç¹¥¤¡ª¡¡100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¤È¡¢¤Õ¤é¤Õ¤é¤ÈµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯½Ð¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¡£¿©¤¤¤·¤ó¤Ü¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¥Á¥§¥Ã¥¯¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¡Ê¤½¤·¤Æ¡¢Êª¤¬Áý¤¨¤ë¡Ä¡Ä¡Ë¡£