¡¡¸µÈþ ¾¯Ç¯¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÆ£°æÄ¾¼ù¡Ê24¡Ë¤È¡¢¸µLil ¤«¤ó¤µ¤¤¤Î²¬ºêÉ·ÂÀÏº¡Ê21¡Ë½Ð±é¤ÎÉñÂæ¡Ö¤¢¤Î²Æ¡¢·¯¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¡Á¸¸¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¸«¤¿·Ê¿§¡Á¡×¤¬6Æü¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡Ãë¤ÎÉô½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢Ìîµå´Æ½¤¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Îº£À®Î¼ÂÀ»á¡Ê37¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÅìµþ¸ø±é¤«¤éµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÎ©¤Æ¤¿¡×¡ÊÆ£°æ¡Ë¡¢¡Ö12ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤éÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿ÉñÂæ¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ê²¬ºê¡Ë¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ø¤ÎÌ´¤òÀä¤¿¤ì¤¿¸µµå»ù¡ÊÆ£°æ¡Ë¤¬¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤Î¾¼ÏÂ17Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¡¢Åö»þ¤Îµå»ù¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡È¸¸¤Î¹Ã»Ò±à¡É½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤éÀïÁè¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤µ¤òÉÁ¤¯¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£
¡¡ÌîµåÌ¤·Ð¸³¤Î2¿Í¤ËÅêµå¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿º£À®»á¤â¡Ö¡Ê·Î¸Å¤Î¡ËºÇ½é¤Î¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¿´ÇÛ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÌöÆ°´¶¤È¤¤¤¤¡¢ÌîµåÉô¤ÎÀ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤éÆ±·à¾ì¤ÎÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë²¬ºê¤Ï¡¢ÍèÇ¯5·î¤ÇÆ±·à¾ì¤¬¤¤¤Ã¤¿¤óÊÄº¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿·à¾ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤·¡£ÆÃ¤Ë³Ú²°¤È¤«¤ªÉ÷Ï¤¤È¤«¡Ä¡£¤³¤Î·Ê¿§¤â¤â¤¦¸«¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£Æ£°æ¤â¡Ö¤¹¤´¤¯µ®½Å¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡·à¾ì¼þÊÕ¤ÎÆ»ÆÜËÙ³¦¤ï¤¤¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡ÉÃÆÉ¤ß¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ëè²óÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Æ»ÆÜËÙÀî¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Ê¤É¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ë»þ´ü¡£º£À®»á¤Ï¡Öºå¿À¤Ï¤¤¤º¤ìÍ¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤ÏÆ»ÆÜËÙ¡¢¹Ó¤ì¤ë¤«¤éÊâ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È2¿Í¤ËÃé¹ð¤·¤¿¤¬¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ÉñÂæ¤Ç¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤¹¤´¤¤±ï¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·2¿Í¤ÎÇ®±é¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¸ø±é¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¡£