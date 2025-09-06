モデルの亜希（56）が6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、引っ越し先のキッチンを紹介する動画を公開。10年以上封印していた貴重なワイングラスを披露し、反響を集めている。

亜希の元夫は元プロ野球選手の清原和博氏。2000年に結婚したが、14年に離婚。その後はシングルマザーとして長男の正吾さん、次男の勝児を育てた。息子たちのために作っていた弁当も話題になった。

引っ越しの決め手となった新キッチンで「10年以上封印してたやつたちなの」と戸棚の一番上に置かれたワイングラスを紹介。普段、あまり酒は飲まないというが、「ここから子供たちのお酒飲めるようになって、お友達も来るようになったら、こういうのでステキに何か出したらいいかなと思って」と心境の変化を語り、箱詰めされたままになっていたオシャレなワイングラスを開封したことを明かした。

スタッフから「お名前入ってるのあります?」と聞かれると、「そうなの、あるの。よくわかったね」と名前入りのワイングラスがあることを告白。「おもしろいんだよ。これは若干“和博”という人の」と紹介しながら、爆笑。英字でKAZUHIROと書かれたグラスを披露した。

家族全員分の名前が入っているといい、「うちでは“和博”さんの（グラスで）飲みたい人〜って“は〜い”って人が凄い多いです」と元夫の名前入りグラスが一番人気であることも明かした。