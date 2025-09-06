『TGC』ME:I、ハッピーオーラ全開ステージ披露 活動再開したTSUZUMIが存在感発揮
ガールズグループ・ME:Iが6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER（以下、TGC）』に出演した。
【写真】息のあったパフォーマンスを見せたME:I
ME:Iは、秋らしさただよう色合いの衣装で登場し、1stアルバム『WHO I AM』のタイトル曲「THIS IS ME:I」でステージの幕を開けた。難易度の高い“9時半ダンス”も息の合ったパフォーマンスで披露し、その完成度の高さに会場は大きな歓声に包まれた。
続く「MUSE」、デビュー曲「Click」では、活動を再開したばかりのTSUZUMIが存在感を発揮。高音かつ力強いフェイクを響かせ、ステージに華を添えた。メンバー全員が笑顔いっぱいに届けたパフォーマンスは、ハピネスオーラで会場を包み込み、観客を魅了した。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【セットリスト】
M1「THIS IS ME:I」
M2「MUSE」
M3「Click」
【写真】息のあったパフォーマンスを見せたME:I
ME:Iは、秋らしさただよう色合いの衣装で登場し、1stアルバム『WHO I AM』のタイトル曲「THIS IS ME:I」でステージの幕を開けた。難易度の高い“9時半ダンス”も息の合ったパフォーマンスで披露し、その完成度の高さに会場は大きな歓声に包まれた。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【セットリスト】
M1「THIS IS ME:I」
M2「MUSE」
M3「Click」