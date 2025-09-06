お笑いコンビ、サンドウィッチマン富澤たけし（51）が6日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に出演。テレビで見たら、つい泣いてしまう芸人を実名告白した。

今放送のゲスト、パンサーの尾形貴弘（48）が「最近会う人に、尾形って一生懸命でいいよなって言われるんですけど、面白いって言わないんですよ、みんな」と語り、不満を爆発させた。

富澤が「俺もテレビ見てて、尾形が落とし穴から出るやつ見てて、すごい一生懸命で。ずっと泣きながら見てた」と明かすと、尾形は「笑ってくださいよ！ 笑ってほしくてやってるんですから！」と大声を張り上げた。

サンドウィッチマン伊達みきおも「何か感動してくるんだよね。一生懸命やってるので、頑張れ！って応援したくなる」と同調。富澤が「あれ以来、お前が出てると泣くもんね。だから消すもんね」と言うと、再び尾形が「泣かないで笑ってくださいよ！ なんで消すんですか！」と大声を張り上げていた。

尾形は21年11月24日放送のTBS系「水曜日のダウンタウン」で約3メートルの落とし穴ドッキリにハマった。落とし穴に落ちて、番組スタッフがそのまま知らせないという企画だったが、尾形は周囲の予想に反して落とし穴からの脱出を試みる。自らの服をつなぎ合わせてロープ状にするなど、約7時間も悪戦苦闘した末に見事脱出に成功。あきらめず、ひたむきに脱出を試みる尾形の姿に視聴者は感動の声を上げていた。