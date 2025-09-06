ÉÚ±Ê°¦¡Ö¥â¡¼¥É¤ÎÄë²¦¡×¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª¡¦¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤µ¤ó»×¤¤¡ÖºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤¿»ö¤Ï»ä¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×
¥â¥Ç¥ë¤ÎÉÚ±Ê°¦¡Ê43¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£4Æü¤Ë»àµî¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¡×¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Ç¡Ö¥â¡¼¥É¤ÎÄë²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿À¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª¡¦¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤µ¤ó¤òÅé¤ó¤À¡£
ÉÚ±Ê¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ç¡¢¤¤¤ä±§Ãè¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºßMr.¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¡¡Ä¹¤¤´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡µ®Êý¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡¢ºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤¿»ö¤Ï»ä¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤µ¤ó¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡Ö¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¡×¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
ÉÚ±Ê¤Ï¡Öµ®Êý¤Î¸·¤·¤¯¤âÍ¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤òËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤´Ì½Ê¡¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤µ¤ó¤Ø´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¯¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤ÎÍÎÉþ¤òÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤Ï°¦¤µ¤ó¤À¤±¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë»á¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥ì¥¹¤ä¥¹¡¼¥Ä¤òÅ»¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤òÌ¥¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¡Ö°¦¤µ¤ó¤À¤«¤é¡¢Ãå¤³¤Ê¤»¤ë¡×¡ÖÉÚ±Ê¤µ¤ó¤È¤ªÆó¿Í¤Î¤«¤±¤«¤¨¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£