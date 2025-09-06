オカファーがスターティング5入り

9月6日、レバンガ北海道はプレシーズンゲームとして行われる大阪エヴェッサとの一戦に臨む。試合に先立ち、北海道のスターティング5が発表され、新加入の富永啓生とジャリル・オカフォーがそろって先発メンバーに名を連ねた。

発表された北海道のスターティング5は、市場脩斗、富永啓生、ドワイト・ラモス、ケビン・ジョーンズ、ジャリル・オカフォーの5名。

最大の注目は、今オフのBリーグを最も沸かせた一人である富永の“国内デビュー戦”だ。NCAAディビジョン1でその名を轟かせ、NBA Gリーグも経験した日本屈指のシューターが、Bリーグの舞台でどのようなパフォーマンスを披露するのか、多くのファンの視線が注がれる。さらに、元NBAドラフト3位指名のビッグマンであるオカフォーも先発出場。インサイドでの圧倒的な支配力に大きな期待がかかる。また、同日新キャプテンに就任したことが発表されたジョーンズも先発し、新たな陣容となったチームをけん引する。

一方の大阪エヴェッサは、鈴木達也と合田怜がコンディション不良のため欠場。しかし、ロスターには青木保憲や高橋快成、植松義也、坂本聖芽といった実力派の新加入選手が名を連ねており、新戦力が融合したチームがどのようなケミストリーを見せるか注目される。

新シーズンの勢力図を占う注目のプレシーズンゲームは、本日16時25分にティップオフ。試合はバスケットLIVEでライブ配信される。