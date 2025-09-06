本番想定のメキシコ戦…名よりも実を取る10番MF堂安律「どんな手段でも勝つことが必要」
2026年北中米W杯の開催国の一つであるメキシコとの強化試合を翌日に控え、日本代表MF堂安律(フランクフルト)がメディアの取材に応じ、「チームとしてアジア最終予選で積み上げたものが、高いレベルの相手にどこまで通用するか。それを確認できる素晴らしいテストマッチになる」と試合の位置づけを語った。
最終予選で積み上げてきたものとは、試合の中で相手の出方に合わせて修正をほどこしていく対応力だ。根本にあるのは「大事なのはボールを持って主体的なサッカーをしたい」という理想だが、堂安は「ただ、それは一つの手段に過ぎない」と現実を見据えて強調する。
「例えば明日の試合でそれが通用しない時にはやめる潔さも必要だと思う。頑固にならず、どんな手段でも勝つことが必要。それをどこか頭の片隅に置いている選手は必要だと思う」。W杯本番を想定したメキシコ戦では名よりも実を取る構えだ。
今夏3シーズンを過ごしたフライブルクを離れ、欧州CL出場権を持つフランクフルトに移籍した。中心選手として堂々たるプレーぶりで、公式戦3試合4得点という大活躍。移籍発表は8月7日だったにもかかわらず、新天地でいきなりフィットしている姿でドイツ国内を沸かせている。しかし、堂安にしてみればこれは「サプライズではない」。
「ワールドカップを逆算した上で移籍を決めたというのもあるし、監督からの信頼がフランクフルトに決めた一番の理由でもある。しょっぱなから試合に出られる、活躍できるという確信を持った移籍だった」と堂々たるコメント。「おそらく監督やクラブの方針からしても、だからこそあのお金を払ったと思います」と推定2200万ユーロとも報じられている移籍金のことについても触れた。
試合会場は昨年までMLBのオークランド・アスレチックスが本拠地として使用していた野球場。スタンドの配置が通常のサッカー場とは異なり、目に見える光景が多少変わってくるため、「練習をしてみて、広そうに見えてピッチが狭いかなと感じた。いつもと雰囲気が違うから練習試合っぽくならないように、選手たちで高め合いながらやっていきたい」と気を引き締める。
ピッチ内でも、ピッチ外の様子にも対応力を示すことができるか。背番号10の度量に期待だ。
(取材・文 矢内由美子)
