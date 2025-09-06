¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸³«Ëë3Àï4È¯¤Î¾åÅÄåºÀ¤¡Ö¤ª¼êËÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¥á¥¥·¥³FW¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ø
¡¡¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸³«Ëë¤«¤é¤Î3»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹FW¾åÅÄåºÀ¤(¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È)¤¬Àä¹¥Ä´¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö6Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬½éÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¸µÆ±Î½¤ÎFW¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹(¥ß¥é¥ó)¤òÍÊ¤¹¤ë¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¡£¾åÅÄ¤¬¡ÖÈà¤È¤ÏÎÉ¤¤´Ø·¸¤À¤·¡¢³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤ÎÂÐ·è¤Ç¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ïº£µ¨¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸³«ËëÀá¤ÎNACÀï¤Çº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Âè2Àá¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ª¡¼¥ëÀï¤Ç¤âÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤ËÂè3Àá¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç2½µ´Ö¤ò·Ð¤ÆÎ×¤ó¤ÀÂè4Àá¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥àÀï¤Ç¤Ï²ÃÆþ¸å2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë1»î¹ç2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î4¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸½ÃÏ»þ´Ö5Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¾åÅÄ¤Ï¸½ºß¤Î³èÌö¤ò¡Ö¿ô»ú¤Ï¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¹µ¤¨¤á¤ËÁí³ç¡£¡ÖÊÌ¤ËÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢º³ºÙ¤Ê¤È¤³¤í¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡£Á´¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉáÃÊ¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿È¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤½¤ÎÎäÀÅ¤µ¤Ë¤³¤½¡¢³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ËÍè¤Æ¤³¤Î2Ç¯¡¢¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢1¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æº£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤É¤¦½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤º¤Ã¤È¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤É¤¦ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÄ©Àï¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ô¡¼¥¹¤¬3Ç¯ÌÜ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«ÀèÈ¯ÄêÃå¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÀ®Ä¹¤òÌÏº÷¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ4»î¹ç3¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç½ª¤¨¤¿1Ç¯ÌÜ¡£UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤âÉé½ýÎ¥Ã¦¤¬Â³¤¡¢ºÆ¤Ó¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿2Ç¯ÌÜ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¾º²Ú¤µ¤»¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë3Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾åÅÄ¤Î2Ç¯´Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¤ÎºÆ²ñ¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡£¾åÅÄ¤¬¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÁ°Ç¯¤Î2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥¨¡¼¥¹¤òÃ´¤¤¡¢¥ß¥é¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºòÅß¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¾åÅÄ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Î¡ÈÊÉ¡É¤È¤Ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£¾åÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡È¥µ¥ó¥Æ¥£¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿24ºÐ¤Ø¤Î·É°Õ¤òÁÇÄ¾¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤¬ËÍ¤¬¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿1Ç¯ÌÜ¤«¤é¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤Þ¤ÇFW¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤ª¼êËÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤â¥µ¥ó¥Æ¥£¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà¤«¤é³Ø¤ÖÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£Èà¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢µÕ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÈà¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×(¾åÅÄ)
¡¡¤½¤Î¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤À¤¬¡¢º£²Æ¤ÎCONCACAF¥´¡¼¥ë¥ÉÇÕ¤ÇÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢FW¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤Ë½øÎó¤ÎÌÌ¤Ç¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¤¿¤À¡¢º£µ¨¤Î¥»¥ê¥¨A¤Ç¤Ï½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤ÆÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÆüËÜÀï¤Ç¤Ï¡ÈW¥Ò¥á¥Í¥¹¡É¤Î2¥È¥Ã¥×µ¯ÍÑ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¹â¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¸«¤é¤ì¤¿¤é³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ä¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤â¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÀï½Ñ¤ò¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤È¤«¡¢¿·¤·¤¤²ÝÂê¤ò½¦¤¦¤³¤È¤¬¤¤¤Þ¤Ï°ìÈÖÂç»ö¡£ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢³Ê¾å¤ÎÁê¼ê¤È¤É¤ì¤¯¤é¤¤Àï¤¨¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
