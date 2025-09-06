大家志津香「子ども服売り場でぽっこりお腹」の“意味深”写真に「おめでた」「勘違い」入り乱れるファンの見解
元AKB48メンバーでタレントの大家志津香がSNSに投稿した“意味深”な写真をめぐり、ファンがざわついている。
大家は2007年、AKB48に加入し、2021年12月に卒業。現在はバラエティ番組などで活躍している。2024年4月には、俳優の岩田玲と結婚し、2025年7月に結婚式を挙げた。
そんな大家が9月5日、自身のXに《友達の子のお洋服買いに来たただのでぶ》のコメントとともに、子ども服売り場に立つ1枚の写真を公開した。
その写真の大家は、ロサンゼルス・エンゼルスのキャップをかぶり、黒のワンピース。そして何より目立つのは、ぽっこりと膨らんだお腹の下のほうを、両手で支える姿だったのだ。
9月1日のXに公開された、大家を横から撮影した写真では、お腹は膨らんでいるようには見えなかったのだが……。
今回の写真を目にしたファンからは、Xで
《おめでたですね お体お気おつけを》
《もしかして オメデタですか?報告待ってます》
と、妊娠を祝う声があがった。
スポーツ紙記者が言う。
「大家さんはAKB48を卒業後、体重が23kgも増えたそうです。そのため、これまでにさまざまなダイエットを試しては、リバウンドするということもあったようです。朝にバナナを1本食べて、あとは普通に食事するという『朝バナナダイエット』には失敗し、逆に太ったこともあると明かしていました。
しかし、7月の結婚式ではほっそりとした花嫁姿を見せていましたから、ダイエットがうまくいったのかもしれません。9月1日の写真ではお腹が膨らんでおらず、5日の投稿では《ただのでぶ》と自虐的なコメントをしています。本人も妊娠を発表していないので、いまのところ、真相は分からずです」
そうしたことから、Xには
《おめでたじゃ…ないんですか?》
《これは勘違いされるわ》
《体をはったギャグ 勝てまへん》
など、妊娠否定派の声も集まっており、説が入り乱れる事態となっている。
はたして真相はいかに。