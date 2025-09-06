元AKB48メンバーでタレントの大家志津香がSNSに投稿した“意味深”な写真をめぐり、ファンがざわついている。

大家は2007年、AKB48に加入し、2021年12月に卒業。現在はバラエティ番組などで活躍している。2024年4月には、俳優の岩田玲と結婚し、2025年7月に結婚式を挙げた。

そんな大家が9月5日、自身のXに《友達の子のお洋服買いに来たただのでぶ》のコメントとともに、子ども服売り場に立つ1枚の写真を公開した。

その写真の大家は、ロサンゼルス・エンゼルスのキャップをかぶり、黒のワンピース。そして何より目立つのは、ぽっこりと膨らんだお腹の下のほうを、両手で支える姿だったのだ。

9月1日のXに公開された、大家を横から撮影した写真では、お腹は膨らんでいるようには見えなかったのだが……。

今回の写真を目にしたファンからは、Xで

《おめでたですね お体お気おつけを》

《もしかして オメデタですか?報告待ってます》

と、妊娠を祝う声があがった。

スポーツ紙記者が言う。

「大家さんはAKB48を卒業後、体重が23kgも増えたそうです。そのため、これまでにさまざまなダイエットを試しては、リバウンドするということもあったようです。朝にバナナを1本食べて、あとは普通に食事するという『朝バナナダイエット』には失敗し、逆に太ったこともあると明かしていました。

しかし、7月の結婚式ではほっそりとした花嫁姿を見せていましたから、ダイエットがうまくいったのかもしれません。9月1日の写真ではお腹が膨らんでおらず、5日の投稿では《ただのでぶ》と自虐的なコメントをしています。本人も妊娠を発表していないので、いまのところ、真相は分からずです」

そうしたことから、Xには

《おめでたじゃ…ないんですか?》

《これは勘違いされるわ》

《体をはったギャグ 勝てまへん》

など、妊娠否定派の声も集まっており、説が入り乱れる事態となっている。

はたして真相はいかに。