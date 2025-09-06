「フィギュアスケート・木下グループ杯」（６日、関空アイスアリーナ）

アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）が行われ、「うたまさペア」こと吉田唄菜（２２）、森田真沙也（２１）組＝木下アカデミー＝は６２・８１点で６位スタートとなった。

森田は「小さく滑ってしまった。その分、エッジワークや２人の距離感を大きくしすぎないように集中していた。それでもスコアが伸びなかったので、復習して次の大会につなげたい」と課題を挙げた。

吉田はこの日が誕生日。「お客さんの歓声が聞こえて、滑っていて応援が力になった」と笑顔をみせ、７日のフリーに向け「プログラムは『トゥーランドット』の世界観、強さを見せたい」と話した。オフシーズンは主にカナダに滞在して練習してきた。森田は「２人のシンクロ率を上げることを、練習の一つとしてやってきた。それは練習通りできたと思うが、五輪サイズに適用するスケーティングができなかったのは課題」と振り返った。

来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪出場へ１枠を獲得するため、今月は五輪最終予選（１９〜２１日、中国・北京）に挑む。吉田は「久しぶりの大きなリンクでサイズ感に慣れない中だったので、次の北京までに修正していい演技ができるようにしたい」と話した。