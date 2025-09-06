美人芸人・りなぴっぴ、TGC初出演 美脚のぞくヒョウ柄コーデでランウェイ
お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。
りなぴっぴ
りなぴっぴは、ヒョウ柄の衣装にブーツ、ニット帽を合わせたコーディネートで登場。すらりとした美脚を見せながら笑顔でランウェイを歩き、先端ではピースサインを決めていた。
TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。
撮影:蔦野裕
