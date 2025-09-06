ドジャースの大谷翔平投手（３１）の緊急登板も報われず、５日（日本時間６日）の敵地オリオールズ戦に１―２でサヨナラ負け。痛恨の４連敗を喫した後のド軍ロッカーの重苦しい雰囲気を地元紙が詳細に報じた。

先発予定だったグラスノーが背中の張りを訴え登板を回避。ドタバタ劇の末、大谷が緊急登板し４回途中無失点に抑えた。だが同点の９回、守護神スコットが被弾。パイレーツ戦でのスイープから４連敗となった。

地元「ＬＡタイムズ」紙のジャック・ハリス記者は試合後のド軍ロッカーの様子を詳報。「部屋の片隅で、タナー・スコットはぼんやりとロッカーを見つめ、またしても逃してしまった試合を受け止めようとしていた。彼の向かい側では、試合中の負傷で足を引きずりながら、脇の下に松葉づえを挟んで姿を消したダルトン・ラッシングがいた。反対側の壁では、フレディ・フリーマンが自分のブースで着替えながら、ビジタークラブハウスの陰鬱（いんうつ）な光景を眺め、チームの不安で混乱した苦痛に満ちた現在のプレーについて正確に何を言うべきか考えようとしていた」とつづった。

同記事はさらにグラスノーの登板回避によるドタバタ劇に触れ、大谷の「僕たちは個々に、今よりいい打撃をするために方法を模索している。でも、その副作用として、少し焦りすぎて、自分自身にプレッシャーをかけすぎていると思う。それが、僕たちにとってプラスになるどころか、マイナスになっている」とのコメントを伝えた。

同記者は「試合後のクラブハウスの暗い空気が、チームの苦悩を映し出していた」と王者の現状を報じた。