銀座No.1ホステスが教える「人の心を動かす仕掛け」。月収15万円OLから“日給100万円”に到達するまで
―［経済レポーター×銀座No.1ホステス・山崎みほ］―
世の中には、「経歴は立派なのに稼げない人」と、「特別な経歴がなくても上手く稼げてしまう人」がいます。また、「多額の資産があるのに満たされていない人」もいれば、「資産はそこそこでも周囲に恵まれ、満たされている人」もいます。
こうした差はどこから生まれるのでしょうか？
そこには経歴や資産ではなく、目に見えない「人の心の動かし方」や「お金との向き合い方」という違いが潜んでいます。そしてその背景には「行動経済学」や「心理学」の理論で説明できることが多くあります。
「行動経済学」とは、心理学と経済学を掛け合わせ、「人がつい合理的でない行動や失敗をしてしまう理由」を紐解く学問。
私は、経済レポーターとして超富裕層の投資家や上場企業の社長に数多く接し、夜は銀座のホステスとしてトップクラスのビジネスパーソンを接客しながら、“成功と失敗の分かれ目”や“人の心理のメカニズム”に触れてきました。
◆月給15万円OL。ATMの前で泣き出して…
はじめまして。山崎みほと申します。今回から日刊SPA!で始まった当連載では、昼は経済レポーター、夜は銀座ホステスとしての経験を積んだ私が、夜と昼、双方の現場で実践してきた“心理トリガー”や“稼げる人の思考パターン”など、ビジネスマンのあなたが「今日から使える武器」として、本当に実用的な知識だけを具体的に紹介していきます。
本題に入っていく前に、初回である本稿では、私の経歴について紹介していきますのでお付き合いください。
20代前半の私は、都内で働く月給15万円のOLでした。
生活はカツカツ、貯金もゼロ。給料日前になけなしの口座残高をみて、絶望感からATMの前で泣き出してしまったことも。
そんな頃に起きた震災。SNSで同年代の芸能人やインフルエンサーの方々が続々と被災地への寄付を公表する中、自分は何もできず「お金がないと、人の役に立つこともできないんだ」と無力さを感じ、本気で稼ぐことを決意しました。OLのかたわら、週1日だけ東京郊外のキャバクラで働きはじめたのです。
◆ビジネス書で徹底研究。“日給100万円”のNo.1ホステスに
そうはいっても、恋愛経験はほぼゼロ。男心なんてまったくわかりません。そのうえ内向的な性格で、当然、指名は思うように取れませんでした。
そこで、行動経済学、心理学、営業スキル系のビジネス書を読み漁り、徹底研究。役立ちそうな手法を毎週少しずつ実践し、PDCAを回していきました。
すると指名はみるみる増え、週1出勤ながら、売上・指名本数ともにNo.1になりました。
気づけば、月給15万円だった収入は、月給どころか、日給100万円を超えるまでになっていました。
◆夜と昼のビジネス、成功の本質は同じ
ここまで聞くと、「夜の世界の話なんて、特殊で参考にならない」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
けれど、夜の世界も昼のビジネスも、すべて相手は同じ「人」。
ホステスとして大切なのは、容姿や色気だけでなく、人の心を動かす“ちょっとした仕掛け”ができるかどうか。これらは昼のビジネスでも十分に通用し、成果につながります。
実際に私も、昼の営業職でも成約率90%を達成するなど、その知識を生かすことができています。
また、夜の仕事で貯めた資産をもとに株式投資をはじめ、ご縁あって経済レポーターとしても活動し、上場企業の社長インタビューをさせていただくようになりましたが、ビジネスの最前線で成功されている方々をみても、本質的には共通するものが多いのではないかと感じています。
◆銀座の高級クラブでもNo.1を獲得
その後、夜の世界に再度挑戦し、銀座の高級クラブでもNo.1を獲得しました。
