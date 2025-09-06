覚せい剤で逮捕、“13年間獄中”で過ごしたセクシー女優。「5か月で3000万円稼いで全部薬物に使いました」――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。今回は、有名人による薬物使用という注目のテーマを取り上げ、大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年10月30日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
AV業界と麻薬は、切っても切れない関係にある、なんてイメージを持っている人間も多くいるでしょう。たしかにセクシー女優や関係者が薬物問題で逮捕される事件も、時折起こっているのは事実です。
今回登場する合沢萌さんも、セクシー女優時代に覚せい剤の所持・使用で逮捕された経験を持ちます。所持・使用だけでなく、自分で覚せい剤の販売もおこなっており、結果として約13年を「塀の中」で過ごすことに。
現在は出所して、さまざまなチャレンジをおこなっている合沢萌さんに、当時の話を深掘りして聞いてみました。
◆3度の逮捕を経験、13年を刑務所で過ごした
――合沢さんが出所して、1年近くになりますかね。
合沢萌（以下、合沢）：はい、2023年の10月13日に出所しているので、もうすぐ1年です（インタビュー日は10月10日）。
――合沢さんは3回の逮捕経験がありますよね。それぞれどういう理由で逮捕されたんでしょうか。
合沢：1回目と2回目が「覚せい剤の所持・使用」の罪。3回目が「麻薬特例法違反」です。1回目の判決が懲役1年6か月の執行猶予4年、執行猶予中に2回目の逮捕をされて、判決が懲役1年8か月。
合わせて3年2ヶ月の懲役だったんですが7ヶ月の仮釈放をもらったので、2年5ヶ月のお勤めをして出てきた半年後にまた逮捕されて、今度は9年近くです。
――3回目の逮捕は、自分で覚せい剤を売る側として、ですね。
合沢：はい。最初は「営利目的所持」という罪だったんですが、それより悪質な罪に変更になりまして。これがすごく長い罪名なんですが「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反」です。
――本当に長い（笑）。よく覚えていられますね。
合沢：自分の罪名を言えないと刑務所で怒られるんで、意地で覚えました（笑）。
◆AV業界自体が薬物まみれだったわけではない
――負けず嫌いですね。それにしても12年近く刑務所に入っていたら、出てきたときに驚くこともあったんじゃないですか？
合沢：PayPayが一番びっくりしましたね。「なに、この便利な機能」って。YouTubeもちょうど捕まったときにYouTuberが出始めたくらいだったので、こんなに流行しているとは思いませんでした。あとはコンビニで、お金を直接レジに入れるように変わっているとか……。
――世の中もだいぶ変わりました。ところで合沢さんはもともとセクシー女優で、1回目の逮捕は現役時ですよね。現役中は覚せい剤をよく使っていたんですか？
合沢：覚せい剤より、MDMAとかでした。頻繁に使っていたわけじゃなくて、友人とクラブに行くみたいな、みんなで遊ぶときにときどき、でしたね。
――それはAV業界的に麻薬が身近にあったのか、合沢さん個人の身近にあったのか、という点が気になるんですが。
合沢：私個人の近くに、です。AV業界もときどき麻薬で問題になりますが、関係ない人はまったく関係ないですから、どちらかと言えばクリーンなほうだったと思っていますね。
――完全に無関係ではないですよね。女優さんが逮捕されたことも何度かありますし。
合沢：たしかに。刑務所でもふたりくらい女優さんに会いましたね。
◆仕事が減って刺激のない毎日が覚せい剤使用の引き金に……
――MDMAをときどき、でも違法で悪いことなんですが、逮捕された頃はどうでした？
AV業界と麻薬は、切っても切れない関係にある、なんてイメージを持っている人間も多くいるでしょう。たしかにセクシー女優や関係者が薬物問題で逮捕される事件も、時折起こっているのは事実です。
現在は出所して、さまざまなチャレンジをおこなっている合沢萌さんに、当時の話を深掘りして聞いてみました。
◆3度の逮捕を経験、13年を刑務所で過ごした
――合沢さんが出所して、1年近くになりますかね。
合沢萌（以下、合沢）：はい、2023年の10月13日に出所しているので、もうすぐ1年です（インタビュー日は10月10日）。
――合沢さんは3回の逮捕経験がありますよね。それぞれどういう理由で逮捕されたんでしょうか。
合沢：1回目と2回目が「覚せい剤の所持・使用」の罪。3回目が「麻薬特例法違反」です。1回目の判決が懲役1年6か月の執行猶予4年、執行猶予中に2回目の逮捕をされて、判決が懲役1年8か月。
合わせて3年2ヶ月の懲役だったんですが7ヶ月の仮釈放をもらったので、2年5ヶ月のお勤めをして出てきた半年後にまた逮捕されて、今度は9年近くです。
――3回目の逮捕は、自分で覚せい剤を売る側として、ですね。
合沢：はい。最初は「営利目的所持」という罪だったんですが、それより悪質な罪に変更になりまして。これがすごく長い罪名なんですが「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反」です。
――本当に長い（笑）。よく覚えていられますね。
合沢：自分の罪名を言えないと刑務所で怒られるんで、意地で覚えました（笑）。
◆AV業界自体が薬物まみれだったわけではない
――負けず嫌いですね。それにしても12年近く刑務所に入っていたら、出てきたときに驚くこともあったんじゃないですか？
合沢：PayPayが一番びっくりしましたね。「なに、この便利な機能」って。YouTubeもちょうど捕まったときにYouTuberが出始めたくらいだったので、こんなに流行しているとは思いませんでした。あとはコンビニで、お金を直接レジに入れるように変わっているとか……。
――世の中もだいぶ変わりました。ところで合沢さんはもともとセクシー女優で、1回目の逮捕は現役時ですよね。現役中は覚せい剤をよく使っていたんですか？
合沢：覚せい剤より、MDMAとかでした。頻繁に使っていたわけじゃなくて、友人とクラブに行くみたいな、みんなで遊ぶときにときどき、でしたね。
――それはAV業界的に麻薬が身近にあったのか、合沢さん個人の身近にあったのか、という点が気になるんですが。
合沢：私個人の近くに、です。AV業界もときどき麻薬で問題になりますが、関係ない人はまったく関係ないですから、どちらかと言えばクリーンなほうだったと思っていますね。
――完全に無関係ではないですよね。女優さんが逮捕されたことも何度かありますし。
合沢：たしかに。刑務所でもふたりくらい女優さんに会いましたね。
◆仕事が減って刺激のない毎日が覚せい剤使用の引き金に……
――MDMAをときどき、でも違法で悪いことなんですが、逮捕された頃はどうでした？